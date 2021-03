“Davanti al fuoco” (Radio Edit) è la nuova canzone di Beppe De Francesco

FVG – Il cantautore triestino ha esordito nel 2017 con un brano dedicato alla sua compagna,

dal titolo “12 maggio 2016”, che ha riscontrato un ottimo successo di pubblico.

Ora lo troviamo presente in tutte le principali piattaforme di musica in streaming con

il suo nuovo singolo.

“Davanti al fuoco è una canzone scritta pensando ad una persona davvero molto

speciale, presente nella mia vita fino a cinque anni fa e che, per motivi soprattutto

dettati dall’orgoglio, ha voluto chiudermi la porta in faccia. Non so se le mie parole

potranno servire a risolvere la situazione però non abbandono la speranza di poterla

riabbracciare. Penso che quando l’orgoglio vince, le persone si perdono.” Così ci

introduce il suo nuovo lavoro Beppe De Francesco, artista poliedrico se si considera

che non è un cantante in senso tradizionale ma preferisce piuttosto definirsi

“cantattore”, per via di una sua certa predisposizione anche alla recitazione.

“Mi reputo una persona con molti interessi, quello del teatro, in particolare, lo coltivo

sin da ragazzino. Posso dire di aver fatto parte di importanti compagnie teatrali

cittadine, sia dialettali che più impegnate, partecipando ad un incredibile numero di

rappresentazioni di vario genere, dalla commedia al dramma al varietà e cabaret. Gli

applausi di un pubblico felice ed entusiasta è un’immagine che ho e che mi spinge a

voler fare sempre meglio.”

Davanti al fuoco (Radio Edit) è un brano scritto a due mani con il giovane pianista

milanese Luca Felici, che qui è anche arrangiatore e produttore. Inoltre viene

consolidate l’affinità artistica con l’ottimo chitarrista Simone Oliva, di Pesaro. Sono

anche altri i preziosi contributi alla realizzazione finale di questo singolo: in fase di

missaggio abbiamo il grande Sefi Carmel, di Londra, sound engineer della Disney,

Universal, Buena Vista Miramax, BBC, MTV, National Geographic e collaboratore di

alcune vere icone pop come David Bowie, Phil Collins, Michael Bublé, Bruno Mars;

londinese è anche Omer Marantz, il quale offre il suo apporto come bassista; infine il

triestino Fulvio Zafret (scuola di musica 55) ha curato il vocal recording and

production.

Ma chi è Beppe De Francesco? “Sono nato a Trieste, città unica e diversa da tutte le

altre città italiane che mi ha fatto crescere come un ragazzaccio aspro e vorace (cit.

Umberto Saba). Vivo la musica come un confine tra la realtà ed il sogno, un momento

in cui posso permettermi di esprimere tutto me stesso, rivivendo l’intensità dei

momenti vissuti, per poi ritrasmettere le mie sensazioni a chi ha voglia di ascoltarmi.

Penso che questo sia un modo con cui oggi è possibile fare Poesia”.

Davanti al fuoco (Radio Edit) è disponibile per l’ascolto e per il download sui principali

digital store.