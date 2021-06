De Monte si è vaccinato “arrogante e ricattatoria legge che obbliga operatori sanitari”

UDINE – Amato De Monte si è vaccinato. A darne notizia è il direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione, in una nota stampa che pubblichiamo integralmente.

“Visto che l’intensa campagna diffamatoria, denigratoria e strumentale messa in atto nei miei confronti non accenna a placarsi, pur trattandosi di dati sensibili, reputo opportuno comunicare di essermi sottoposto al trattamento con idoneo Vaccino da me valutato meno rischioso per le mie attuali condizioni di salute. Somministrazione, tra l’altro, già prenotata fin dallo scorso Aprile.

Contestualmente, denuncio l’arroganza e la violenza di una legge discriminatoria e ricattatoria per tutti gli operatori sanitari, ai quali impone un trattamento medico obbligatorio, senza che vi sia alcun supporto scientifico che ne giustifichi il beneficio.

Questa Legge è incurante:

della Costituzione, più volte acclamata come la più bella del mondo,

della Legge sul Consenso Informato e di disposizioni anticipate di trattamento,autodeterminazione e libertà di cura, •della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea

della Risoluzione 2361 (2021)votata dal Consiglio d’Europa a garanzia che: “ i cittadini siano informati che la vaccinazione NON è obbligatoria e che nessuno deve farsi vaccinare se non lo desidera”, e “garantire che nessuno sarà discriminato per non essere stato vaccinato“.