Deltaplano precipita in un giardino, muore imprenditore pordenonese

SAN STINO DI LIVENZA – Decollato da poco col deltaplano ha perso quota, ma, per evitare l’impatto con una casa poco distante, avrebbe eseguito una manovra che, purtroppo, non è riuscito a salvarlo; è atterrato in un giardino, ma gli alberi non sono stati sufficienti ad attutire l’impatto al suolo.

È morto così, ieri, 4 giugno, verso le 18.20 al Parco Livenza di San Stino, Enos Gaiga, 53 anni, imprenditore originario di Pordenone, ma residente a Vigonovo di Fontanafredda con la madre e il fratello.

Sul posto per i rilievi, sono giunti i Carabinieri della locale stazione.

L’imprenditore lascia una figlia di dodici anni e la compagna.

Enos Gaiga era un pilota molto esperto e molto conosciuto anche nelle aviosuperfici del Veneto orientale, come al Parco Livenza, al Tezzon di Caorle e a Musile di Piave.