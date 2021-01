Diocleziano Galella, quando la fotografia sa raccontare una storia

FVG – Io racconto … come la fotografia sa essere vera quando sa raccontare una storia, quando un’emozione diventa la tua emozione e quella degli altri.

Si chiama Diocleziano Galella ed è un funzionario amministrativo della Regione Friuli-Venezia-Giulia che, nel tempo libero, si dedica completamente alla fotografia.

“La passione per la fotografia – racconta – posso dire di averla sempre avuta ed è quasi innata in me, tanto da non poterne fare a meno tuttora. Tramite la fotografia, esprimo tutte le mie sensazioni, le mie emozioni, ma anche le mie incertezze. Ciò che desidero trasmettere con uno scatto, vorrei che venisse recepito dall’osservatore, in modo da creare un forte connubio con esso”.

“Quanto al genere fotografico, non disdegno vari stili, dal paesaggio all’architettura, dai ritratti allo street, sino ad arrivare al foodphotography, dove collaboro in un blog con mia moglie Daniela Dal Ben appassionata di cucina nell’inserimento delle foto (http://danieladiocleziano.blogspot.it/).

Ho anche un mio blog fotografico: http://galgalella.wixsite.com/dioclezianophoto e una pagina su Facebook: https://www.facebook.com/Dioclezianogalellaphotographer-625921577455832/

“Ultimamente – precisa Diocleziano – la mia “passione” fotografica è il ritratto in Bianco/Nero e la fotografia nel campo della moda. Ho fatto il fotografo in diverse sfilate di moda, collaborando con l’agenzia eventi glamour. Alcune foto sono state pubblicate in una collana fotografica “Fotografia” edita da Dantebus Edizione che ha recensito le mie opere fotografiche e altre sono in corso di pubblicazione su una collana fotografica “Parole e Immagini”. Nel corso del 2018 sono risultato vincitore assoluto del Concorso Internazionale Fotografico “Città storica di Pravisdomini” organizzato dall’Associazione Latitudelife e in collaborazione con il Comune di Pravisdomini “.

“Il mio intento fotografico è quello di andare“ Oltre l’immagine”. Perchè oltre l’immagine? Semplice…per cercare di non limitarsi a vedere solamente l’estetica dell’immagine, la sua parte esteriore, ciò che appare, ma “entrare” dentro l’immagine, percependone le sensazioni, le emozioni, gli umori, le debolezze, le gioie, le fatiche, le sofferenze di chi o cosa viene ritratto. In altre parole “IL PENSIERO”. Un pensiero che spero possa essere recepito anche dal semplice osservatore…se sarò riuscito nel mio intento, ne trarrò un bagaglio importante che porterò con me nel mio percorso. Perchè sempre di percorso si tratta”.

Particolarmente ricco il suo curriculum. Galella ha esposto in diverse mostre collettive e in 2 Mostre Personali:

-Anno 2008-2009: Mostra “Tutti i colori del mondo” a Castiglione delle Stiviere (Mantova) organizzata dal sito fotografico “Maxartis”.

-Anno 2011: Mostra fotografica “Buon compleanno Italia” a Roma in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, organizzata dal Circolo fotografico Micromosso;

Mostra Fotografica “Scatti dal Web” a Lucca organizzata dal Circolo fotografico Micromosso;

-Mostra fotografica “Watch&Click” a Milano organizzata da Vogue;

-Anno 2012: Mostra fotografica “Attraverso le pieghe del tempo” a Nettuno (Roma) organizzata da Nettuno Photofestival; la mia foto, tra l’altro, è stata segnalata dal maestro Franco Fontana;

Mostra Fotografica “Scatti dal Web” a Lucca organizzata dal Circolo fotografico Micromosso;

-Mostra fotografica dal titolo“BLU” a Milano organizzata da Vogue, in occasione della presentazione di un modello di telefonino creato da Lapo Elkann;

-Mostra fotografica dal titolo “Spazio bianco 2012” a Putignano (Bari) organizzata dalla Pro Loco.

-Anno 2013: Mostra fotografica per San Valentino a Camogli (Genova) organizzata dal Comune di Camogli;

-Mostra Fotografica dal titolo “Fotografi per Cuore” a Viterbo organizzata da vari Enti e in collaborazione con la Comunità di S. Egidio;

-Mostra Fotografica del Gruppo fotografico MES (Minimalismo Ermetico Subliminale) organizzata da Rosignano Foto Festival presso Castiglioncello (LI).

-Mostra Fotografica del Gruppo fotografico MES (Minimalismo Ermetico Subliminale) a Lucca;

-Mostra Fotografica presso lo spazio espositivo di Art Caffe’ Letterario a Roma

• Mostra fotografica “Attraverso le pieghe del tempo” a Nettuno (Roma) organizzata da Nettuno Photofestival; la mia foto, tra l’altro, è stata pubblicata sulla rivista IL FOTOGRAFO.

• Mostra Fotografica “Scatti dal Web” a Lucca organizzata dal Circolo fotografico Micromosso;

• Mostra fotografica dal titolo “Spazio bianco 2013” a Putignano (Bari) organizzata dalla Pro Loco.

• Mostra fotografica dal titolo “Poesie impresse in uno scatto” organizzata da Avanguardia Visionaria a Montelibretti (RM)

-Anno 2014: Mostra fotografica dal titolo “INTENSESHOT” a Milano organizzata da Vogue, in collaborazione con Nespresso.

-Mostra fotografica per San Valentino a Camogli (Genova) organizzata dal Comune di Camogli;

-Mostra fotografica a Fasano (Brindisi) dal titolo “Tu chiamale se vuoi…emozioni” organizzata dall’Associazione Calliope di Fasano;

-Mostra Fotografica dal titolo “Oltre” del Gruppo fotografico MES (Minimalismo Ermetico Subliminale) a Lucca.

-Mostra Fotografica dal titolo “Un istante da raccontare” del Gruppo fotografico Welcome in Passione Photo organizzata dall’Associazione Culturale Onlus Falanthra di Taranto

• Mostra Fotografica organizzata dall’Associazione “Fotografi per Cuore” a Bracciano (Roma);

• Mostra fotografica “Attraverso le pieghe del tempo” a Nettuno (Roma) organizzata da Nettuno Photofestival;

• Mostra fotografica dal titolo “Mi metto in…mostra. My Life in White&Black” organizzata da Avanguardia Visionaria a Monteflavio (Roma);

• Mostra Fotografica a Venezia dal titolo “Un istante da raccontare”;

• Mostra Fotografica dal titolo “Oltre” del Gruppo fotografico MES (Minimalismo Ermetico Subliminale) al Circuito Off di Lucca

• Anno 2015: Mostra Fotografica del progetto collettivo dal titolo “Infiniti sguardi” organizzata da Rosignano Foto Festival;

• Mostra Fotografica dal titolo “Uno scatto dice l’anima” organizzato dalla parrocchia della Chiesa Madre di San Giorgio martire a Caccamo (PA) dove sono risultato vincitore del primo premio della giuria popolare.

• Mostra Fotografica dal titolo “Mare Nostrum, poesia, colori, gente del Mediterraneo” presso la Lega Navale di Mazara del Vallo.

• Mostra fotografica dal titolo “La terza età” a Anzio (Roma) organizzata da Photofestival Attraverso le Pieghe del Tempo.

• Mostra fotografica “Storie di donne” a Roma in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne

-Mostra fotografica a Fasano (Brindisi) dal titolo “Tu chiamale se vuoi…emozioni – Frammenti di Natale” organizzata dall’Associazione Calliope di Fasano;

-Mostra fotografica a Anzio (Roma) in occasione di “Anzio Incontra” 2° edizione

Anno 2016: Mostra Fotografica dal titolo “Uno scatto dice l’anima” organizzato dalla parrocchia della Chiesa Madre di San Giorgio martire a Caccamo (PA)

Mostra Fotografica del progetto collettivo dal titolo “Infiniti sguardi 2.0” organizzata da Rosignano Foto Festival;

Anno 2017: Vincitore assoluto del Concorso Internazionale Fotografico “Città storica di Pravisdomini” organizzato dall’Associazione Latitudelife e in collaborazione con il Comune di Pravisdomini (PN)

Anno 2018: Vincitore della giuria popolare nel concorso fotografico Cona-Cavanata Photocontest organizzato dalle Riserve naturali delle foci dell’Isonzo e Valle Cavanata

Mostra fotografica #DiscoverBibione 2018: Faro di Punta Tagliamento organizzata dal Comitato Riserva naturale Foce del Tagliamento in collaborazione con il Comune di San Michele al Tagliamento (VE)

Mostra fotografica e 3° classificato al Concorso fotografico breganze organizzato dal Progetto giovani Breganze (VI)

Mostra fotografica personale dal titolo “Oltre l’immagine” presso il Cafè Roma Pravisdomini a Pravisdomini (PN)

Anno 2019: Mostra fotografica personale dal titolo “Oltre l’immagine” presso il Ristorante la Santissima di Polcenigo (PN)