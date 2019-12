Diventare acconciatori, la formazione professionale a Pordenone nel 2020

PORDENONE – I dati sulla disoccupazione in Italia non sono molto incoraggianti, malgrado qualche lieve segnale positivo degli ultimi mesi. Tuttavia resta il fatto che la situazione del Friuli Venezia Giulia sia ancora migliore rispetto alla media nazionale, come si può vedere dai dati statistici periodicamente aggiornati e pubblicati dalla Camera di Commercio di Pordenone.

Le criticità del mercato del lavoro, accentuate soprattutto dalla prolungata congiuntura economica negativa che non affligge solo il nostro Paese, hanno fatto percepire con veemenza i quali le nuove figure ci sia bisogno per rimanere al passo con i tempi ma anche di quanto sia importante la formazione di qualità; una formazione anche per mestieri lunga tradizione come gli acconciatori, che richiedono una professionalità sempre più evoluta per stare sul mercato.

Proprio il settore beauty, che spazia dalla cosmesi ai trattamenti estetici e di chirurgia estetica, È uno dei pochi è uno dei pochi che continua a crescere senza sosta: ciò significa un importante impegno di ricerca e sviluppo, sia in termini di prodotto che di servizi. Come semplice esempio si pensi ad un phon di ultima generazione, strumento classico ed immancabile per un acconciatore, per il quale è stata sviluppata la tecnologia ionica e una nuova classe di motori digitali silenziosi ed efficienti.

A questo vanno ad aggiungersi requisiti come una conoscenza non troppo superficiale degli aspetti chimici e fisici sia dell’organismo che dei prodotti, come anche buone doti di pubbliche relazioni e gestione d’impresa per la professione autonoma. Ecco venire un aiuto le offerte di corsi professionali disponibili sul territorio, che vediamo in dettaglio:

IAL (Innovazione Apprendimento Lavoro) Friuli Venezia Giulia – sede di Pordenone Viale Grigoletti, 3 – 33170 Pordenone

La scuola propone corsi per diventare acconciatori, con il rilascio di un diploma valido a tutti gli effetti di legge sia in Italia che all’interno di tutta l’Unione Europea. Il programma di studio prevede la trattazione di dermatologia, chimica, cosmetologia, igiene e simili per fornire al corsista un quadro generale su quanto incide direttamente sull’organismo al momento del trattamento. Inoltre vengono fornite solide conoscenze di base sulle pubbliche relazioni, per sapersi rapportare in modo ottimale con il cliente, e vengono analizzate le leggi di settore. Il corso è biennale per l’ottenimento di un diploma di qualifica professionale come Acconciatore con un totale di oltre 2000 ore di lezione e stage, con il terzo anno facoltativo per chi voglia acquisire la qualifica per esercitare in proprio.

PM Formazione: propone un corso suddiviso in moduli, la cui frequentazione avviene nelle ore serali, per coloro che intendono partire dalle basi del hairstyling.

Ulteriori corsi, soprattutto di formazione specifica per coloro che operano già nel settore, possono anche essere svolti on-line come attività riconosciuta FAD. Si faccia riferimento agli aggiornamenti delle singole scuole, poiché i programmi sono in via di definizione.

Ed essendo nel paradiso della dieta mediterranea e del buon cibo, non si può tralasciare anche la formazione nel settore agroalimentare che ci invidia tutto il mondo.