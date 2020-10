Dolomiti Show, la fiera della Montagna a Longarone Fiere il 12 ottobre

LONGARONE – Lunedì 12 ottobre a Longarone Fiere si terrà Dolomiti Show con un’edizione speciale nel pieno rispetto delle normative covid-19 grazie al protocollo EVENTI SICURI di Longarone Fiere.

Una giornata dedicata allo sviluppo del turismo nel nostro territorio tra convegni, tavole rotonde, matching con buyer internazionali, presenza della DMO Belluno Dolomiti e della Regione del Veneto e ospiti celebri tra cui Massimiliano Ossini.

Per il Presidente di Longarone Fiere, Gian Angelo Bellati “il turismo e il settore HoReCa rappresentano un pilastro fondamentale nello sviluppo economico del territorio e Dolomiti Show ha dimostrato negli anni di svolgere un ruolo importantissimo nelle strategie che accompagnano questo sviluppo, oltre che momento di confronto imprescindibile nell’approcciare i grandi eventi e le sfide che ci attendono, come le Olimpiadi invernali del 2026. Altrettanto importante si è dimostrata Expo Dolomiti HoReCa lo scorso anno e, se quest’anno l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci ha portato a rinviarla, tornerà nel 2021 ancora più attrattiva grazie ai nuovi format fieristici che stiamo preparando a Longarone”.

Quest’anno si ripeterà l’iniziativa di successo “Buy Veneto Speciale Montagna” in collaborazione con la Regione del Veneto, che ospiterà 18 buyer internazionali. A partire dalle 14.00 i seller del nostro territorio incontreranno infatti i buyer internazionali per proporre e negoziare offerte turistiche.

“Il principale intento di Dolomiti Show – sottolinea Mauro Topinelli, direttore della manifestazione – è offrire attività concrete e utili agli operatori del settore turistico-ricettivo. Il Buy Veneto Speciale Montagna, per esempio, è un’opportunità unica che permette trattative dirette tra strutture ricettive e buyer”.

La manifestazione aprirà alle 9.30 ospiterà la conferenza stampa a cura di ConfCommercio Belluno, del G.A.L. Prealpi Dolomiti e del G.A.L. Alto Bellunese su

“Il ruolo dei G.A.L. bellunesi nello sviluppo turistico”. “In questi anni il comparto turistico – afferma Paolo Doglioni, presidente di Confcommercio Belluno – ha dimostrato di saper cogliere le opportunità di credito a sostegno degli investimenti. I GAL Bellunesi rappresentano un’opportunità unica e sono una fucina di idee e di professionalità a disposizione del tessuto economico. A Dolomiti Show quindi saranno presentati i dati dei numerosi bandi e dei tanti contributi erogati e si affronterà anche il futuro e gli scenari di riferimento”, per i quali risulta centrale quindi la nuova programmazione europea 2021-2027.

Alle 10.45 si terra invece la tavola rotonda a cura della Provincia di Belluno “Olimpiadi 2026: le azioni programmate e da programmare per prepararci alla grande sfida” che vede confermata la presenza di Roberto Padrin, Presidente della Provincia, e di Marco Michieli, il Presidente ConfTurismo Veneto e Federalberghi Veneto. Altri rappresentanti della Regione e dello Stato saranno in collegamento virtuale, compatibilmente con le emergenze e gli impegni

dovuti al covid-19.

Per Roberto Padrin “in un momento storico in cui il disorientamento rischia di sconfortare i diversi attori del nostro territorio, è importante seminare ottimismo e investire nella formazione e nell’innovazione per comprendere insieme quali sono i fattori di crescita e di miglioramento su cui investire. Il nostro territorio è unico al mondo, le potenzialità sono enormi: continuiamo a fare squadra. Le Olimpiadi 2026 sono un’opportunità preziosa e tutti siamo chiamati a prepararci nel migliore dei modi.”

Anche per l’Amministratore Unico della DMO Dolomiti, Alessandra Magnagnin “è sempre più importante la necessità di fare rete in tutta la provincia per la promozione del nostro territorio, valorizzandolo al meglio. A tal proposito vale la pena citare il piano di marketing territoriale Eurac che si sta attuando grazie ai Fondi Comuni Confinanti e il nuovo bando regionale per l’attivazione, sviluppo, consolidamento di aggregazioni di PMI per interventi sui mercati nazionali e internazionali che favoriscano la ripresa della domanda turistica verso destinazioni e prodotti turistici.”

Alle 12.00 ci sarà la prima edizione “Piave d’Argento” a cura dell’Associazione Casa d’Europa Dolomiti in collaborazione con il Consorzio per la Tutela del Formaggio Piave DOP in occasione dei 10 anni del riconoscimento DOP (Denominazione d’Origine Protetta). Il premio “Piave d’Argento” è rivolto a programmi televisivi e radiofonici, pubblici e privati, o a conduttori e giornalisti che abbiano saputo trasmettere al meglio, a livello nazionale e internazionale, le peculiarità del territorio della provincia di Belluno, del fiume Piave e delle Dolomiti Bellunesi. L’evento sarà presentato dalla giornalista bellunese Laura Cason di RaiUno.

Nel pomeriggio Dolomiti Show propone un interessante approfondimento formativo per ristoratori, albergatori, operatori turistici, studenti e appassionati di enogastronomia: “Dolomiti UNESCO: l’eccellenza incontra la qualità in agricoltura e nell’enogastronomia”.

Ad intervenire sarà la prof. Roberta Garibaldi, Presidente dell’Associazione Italiana Turismo Enogastronomico, che presenterà nella prima parte il rapporto sul Turismo enogastronomico in Italia del 2020.

A seguire si aprirà la Tavola rotonda, a cura della Fondazione Dolomiti UNESCO, condotta dalla prof. Garibaldi con gli operatori delle Dolomiti. Un dibattito per offrire spunti di riflessione per qualificare l’offerta turistica attraverso l’uso di prodotti locali che rafforzino il sistema territoriale dolomitico. Un’occasione anche per affermare come un territorio d’eccellenza come le Dolomiti debba sempre più essere in grado di fare sistema valorizzando le produzioni locali di alta qualità.

L’evento conclusivo sarà dedicato a Massimiliano Ossini che presenterà il libro “Kalipè. Il cammino della semplicità”. L’autore sarà presente a Dolomiti Show già dalle ore 15.00 per incontrare il pubblico.

Inoltre Buongiorno Regione del Tgr Veneto sarà presente a Dolomiti Show per un collegamento in diretta e approfondimenti sul tema turistico.

L’ingresso è libero e gratuito. Sono obbligatori l’utilizzo della mascherina e la registrazione (moduli: www.dolomitishow.it/registrazione oppure in cassa presso Longarone Fiere).

“Siamo carichi – aggiunge Topinelli – per la prossima edizione. Crediamo nel gioco di squadra e proprio per questo è importante ricevere spunti e idee da tutti gli stakeholders per rendere questo appuntamento sempre più ricco”.