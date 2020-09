Domenica 20 e lunedì 21 si vota per il referendum e in 12 comuni Fvg

FVG – Domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15 si vota per il referendum confermativo nazionale sul numero dei parlamentari e per il rinnovo delle Giunte comunali in 12 i comuni del Friuli Venezia Giulia.

Nessuno dei comuni supera i 15 mila abitanti, non è previsto dunque nessun turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco.In provincia di Gorizia si rinnovano le cariche a Villesse.

Nel pordenonese ad Andreis, Barcis, Caneva, Claut, Montereale Valcellina, Travesio e Valvasone Arzene. In provincia di Udine a Cividale del Friuli, Ovaro, Premariacco, Varmo. A Premariacco, dove si è presentato un solo candidato sindaco, l’elezione sarà valida solo nel caso in cui vada a votare almeno il 50% dei residenti.

I conteggi per il referendum cominceranno subito dopo la chiusura delle urne. Lo spoglio delle schede per le elezioni comunali inizierà alle 9 di martedì 22 settembre.

Per esercitare il diritto di voto occorre presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale.