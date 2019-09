Dove curarsi in Friuli Venezia Giulia

È difficile districarsi nell’universo delle strutture ospedaliere. Quando ci confrontiamo di fronte alla scelta dello specialista o della struttura a cui rivolgersi, spesso ci affidiamo a consigli e raccomandazioni del medico di famiglia o di amici, rischiando di sprecare tempo prezioso cercando la struttura sanitaria più adatta a trattare il nostro caso. Tuttavia, quando si tratta di salute, è importante avere una fonte neutrale e sicura a cui rivolgersi.

Un motore di ricerca apposito

Il portale “Dove e come mi curo” nasce nel 2003 proprio per permettere ai cittadini di scegliere la struttura sanitaria di competenza territoriale adatta ai casi specifici da trattare con coscienza e conoscenza di causa. La piattaforma funziona come una sorta di motore di ricerca che abbina il problema di salute alle strutture sanitarie della Regione, Provincia e Comune selezionato, le quali sono catalogate a seconda della loro performance valutata dal Ministero della Salute e dagli utenti. Il codice cromatico che va dal verde al rosso riflette la valutazione del Ministero; Il bollino verde significa che la struttura soddisfa gli standard nazionali e internazionali e tende all’arancione scuro e al rosse se la sua performance rispetto a una patologia specifica è inferiore alla media. Le valutazioni degli utenti sono illustrate con un punteggio da 1 a 5. Inoltre, simboli appositi forniscono ulteriori informazioni sulla struttura, come il reparto di specializzazione, la tipologia della struttura e i rispettivi indicatori di performance. Le aree della salute dal portale sono numerose; dalla salute delle puerpere e dei neonati, ai problemi all’apparato respiratorio o cardiovascolare, fino ai tumori, l’insufficienza cardiaca, problemi ad ossa ed articolazioni e molto altro.

Le strutture migliori in Friuli Venezia Giulia

21 strutture del Friuli Venezia Giulia sono considerate dal sistema e rivela che la nostra regione si distingue maggiormente per la cura di insufficienza cardiaca, del tumore al polmone e dei problemi a ossa e articolazioni.

Potrete trovare la lista completa sul portale “Dove e come mi curo” in un documento specifico che riporta tutte le strutture ospedaliere “a bollino verde” del Friuli Venezia Giulia. Le graduatorie riportano unicamente le strutture che hanno ottenuto il bollino verde su ogni aspetto riguardante un problema specifico inserito nel sistema.

Insufficienza cardiaca

Questa condizione si riferisce a una minore capacità del cuore di pompare sangue nelle arterie. L’indicatore utilizzato dal portale per valutare la performance degli ospedali in questo campo è la mortalità a trenta giorni dal ricovero. Ben tre strutture sanitarie nella nostra regione sono di rilevanza nazionale: le aziende ospedaliere Ospedali Riuniti di Trieste, S. Maria degli Angeli di Pordenone e l’universitaria S. Maria della Misericordia di Udine.

Tumore al Polmone

La mortalità a trenta giorni dall’intervento di rimozione della neoplasia è l’indicatore osservato per i tumori del polmone uno degli indicatori considerati dal portale. L’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Trieste è l’unica struttura sanitaria della nostra regione di rilevanza nazionale, con un indicatore di 0,72% contro la media nazionale di 1,54%.

Ossa e articolazioni

Questa voce include la frattura del femore e l’artroscopia del ginocchio, campi in cui eccellono l’ospedale S.Giovanni dei Battuti di Spilimbergo, e le aziende ospedaliere S. Maria degli Angeli di S. Vito al Tagliamento, Ospedali Riuniti di Trieste e S. Maria degli Angeli di Pordenone. Per i problemi articolari come l’artrosi o la fibromialgia, la clinica di Reumatologia del Policlinico universitario di Udine è un’altra struttura sanitaria importante sul territorio regionale.

Consultate la lista completa sul portale “Dove e come mi curo” e confrontate con altri portali come Qsalute, un altro portale di riferimento per paragonare reparti e strutture ospedaliere che riporta punteggi e recensioni degli utenti.