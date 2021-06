Dove lasciare l’auto a Roma se si viaggia dalla Stazione Termini quest’estate

Ah, Roma, la Città Eterna! Non ci mettiamo nemmeno ad elencare le meraviglie della nostra Capitale che meriterebbero una visita almeno una volta nella vita. Del resto, le conosciamo tutti e anche senza pensarci ce ne verrebbero in mente almeno tre-quattro a testa. Il punto però è un altro: e se invece Roma non è la destinazione, ma il punto di partenza del nostro viaggio, e da lì occorre prendere un treno per recarsi ad esempio in Abruzzo, oppure in Puglia, in Basilicata o a Napoli? Dove possiamo lasciare la nostra auto in totale sicurezza e senza che la spesa per il parcheggio sia la voce più pesante nel nostro budget-vacanze? Nelle prossime righe cercheremo di risolvere questo enigma, e di proporvi un parcheggio alla Stazione Termini che vi permetta di partire serenamente, comodamente e in piena sicurezza per la destinazione finale delle vostre sospirate vacanze.

SICUREZZA, COMODITA’, COSTI CONTENUTI: COSA CERCHIAMO QUANDO CERCHIAMO UN PARCHEGGIO

Inutile girarci intorno: lasciare la nostra auto per un tot di giorni in un luogo non protetto non fa gola a nessuno. Ecco perché è fondamentale che, soprattutto in una zona ad alta densità di traffico come una stazione ferroviaria, riusciamo a trovare un rifugio per la nostra quattro ruote, possibilmente in una zona tranquilla e che offra un ricovero sicuro, comodo a livello di prossimità con la stazione stessa e dai costi contenuti. Chiediamo troppo? Certo che no, d’altronde una macchina è un bene prezioso, e non vogliamo certo rischiare che parcheggiandola a bordo strada ci succeda qualcosa di simile all’incidente a Termini capitato qualche settimana fa. E allora come si fa? Niente paura, ci sono molte soluzioni, per nostra fortuna.

PARCHEGGIO A TERMINI? SI’, GRAZIE!

Le strutture di parcheggio ormai sono diventate qualcosa di più di una semplice autorimessa! Nei pressi della Stazione Termini, il più importante hub ferroviario della Capitale, sono numerose le strutture perfettamente organizzate per venire incontro a tutte le vostre necessità e all’insegna della più completa sicurezza. Orari di apertura 24×7, con presenza di personale qualificato e ultradisponibile vi accoglieranno a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Ma non solo: siete particolarmente ansiosi per quanto riguarda traffico e imprevisti (non vi biasimeremmo: Roma non è certo celebre per il suo traffico scorrevole) e non vorreste rischiare di perdere il prezioso treno per le vacanze mentre lasciate l’auto nel parcheggio? Non c’è problema. Le autorimesse vicine a Stazione Termini sono fornite del servizio Car Valet. In pratica, potrete arrivare letteralmente davanti alla stazione. Lì, un addetto del parcheggio da voi scelto preleverà l’auto portandola nella rimessa.

Ma come si fa ad avere tutta questa comodità? C’è internet, ragazzi! Si può prenotare online e con grande anticipo il posto auto. Così facendo, inoltre, si avrà accesso a sconti e prezzi migliori rispetto a quando si prenota più sotto data o addirittura last minute. In questo modo non dovrete avere più paura di… coincidenze sbagliate: il treno per il vostro meritato soggiorno di riposo non potrete proprio perderlo, e nel contempo avrete la vostra auto parcheggiata in tranquillità, nelle mani di professionisti del rimessaggio.