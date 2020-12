Dove trovare oggi le notizie sul web?

Le notizie hanno da sempre un’importanza sempre rilevante nella nostra società. Quello che potrebbe sembrare un controsenso, nell’epoca in cui i giornali cartacei stanno diventando una realtà residuale, si spiega con il fatto che le news hanno ormai assunto un valore economico. Basti pensare ad esempio alla necessità da parte degli investitori istituzionali ad avere quelle riservate di economia, per capire perché la ricerca di notizie stia assumendo una rilevanza sempre maggiore. Anche sul web.

I giornali si trasferiscono su Internet

I primi ad aver compreso il trend in atto sono stati proprio i giornali tradizionali. I quali sin dall’inizio del nuovo millennio hanno approntato le loro versioni telematiche. In cui, naturalmente, hanno puntato con grande forza sui continui aggiornamenti, per attirare i lettori e spingerli a tornare più volte sul sito, sempre nell’ottica di essere costantemente informati su quanto sta accadendo. Una tendenza che sembra andare nella direzione di una scomparsa del giornale cartaceo nel futuro, più o meno prossimo.

I social e le notizie

Anche i social hanno visto la grande crescita delle notizie al loro interno. Basta recarsi su Facebook per notare come siano sempre di più gli utenti che intavolano discussioni partendo da articoli di stretta attualità. Un trend che ha spinto la politica a prenderlo in considerazione per non esserne travolta e, magari, cavalcarlo per i propri interessi.

Un fastidioso fenomeno scaturito da questo interesse è quello rappresentato dalle fake news, ovvero le notizie false propagate per cercare di indirizzare verso una determinata direzione l’opinione pubblica.

I siti all news

Proprio l’importanza sempre più rilevante delle news ha poi dato vita ad un fenomeno ormai vistoso, quello dei siti di notizie riguardanti un determinato settore, solitamente molto in voga. Una tendenza che può essere riscontrata nei tanti portali dedicati allo sport, all’economia o alla cronaca (come, ad esempio, per quanto riguarda le news di giusconsumeristi.it), oltre che ad argomenti di nicchia, come ad esempio le criptovalute. In cui le notizie vengono rielaborate in maniera più o meno originale, fornendo comunque un servizio di notevole utilità.

Google News

In una rassegna riguardante le notizie online, non può infine mancare Google News. Si tratta di uno strumento teso a consentire al lettore un accesso facile alle informazioni provenienti dal mondo e redatte dalle più disparate testate giornalistiche. La vera rilevanza di Google News è da ravvisare nel fatto che gli articoli riportati devono essere originali, non duplicati, oltre a dover rispettare il contenuto del titolo. Di conseguenza, non sono ammesse informazioni fuorvianti. Un imperativo per affermare il diritto del lettore ad una informazione che privilegi il fatto, senza averne una versione piegata ad esigenze di pura propaganda.