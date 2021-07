“E’ terra”, mostra di Guerrino Dirindin dal 4 luglio a Tramonti di Sotto

TRAMONTI DI SOTTO – Domenica 4 luglio, alle ore 11.45, si inaugurerà a Tramonti di Sotto, nella Casa della Conoscenza, la mostra personale “È TERRA” di Guerrino Dirindin, uno degli artisti concettuali legati al tema della Land Art più interessanti del Nordest.

La mostra, curata da Franca Benvenuti con la consulenza critica di Alessandra Santin, è realizzata dal Comune di Tramonti di Sotto e dalla Pro Loco Valtramontina, con il sostegno della Regione FVG, dell’Ecomuseo Lis Aganis, della Fondazione Giovanni Santin per il contemporaneo e la De Blasio associati.

Per Dirindin, come scrive Alessandra Santin nel suo testo critico, la Terra è cibo della sua creatività, è l’humus materno che consente sempre nuovi sviluppi, ulteriori viaggi e diverse sperimentazioni. Per la mostra di Tramonti di Sotto, Guerrino Dirindin cura un allestimento attento a testimoniare innanzitutto questo sentire la Terra come Materia Prima che rende possibile i passaggi più significativi del suo operato.

La Terra è conoscenza di sé, espressione della propria Identità.

La personale di Dirindin, apre l’edizione 2021 di ARTinVAL, il festival che unisce Arte e Natura e che quest’anno ha come tema guida “In cammino tra terra e cielo”, fil rouge che, legando le numerosissime iniziative artistico-culturali, musicali, enogastronomiche e sportive, offrirà l’occasione per andare alla scoperta dei borghi, della natura e delle tradizioni della verdissima e incontaminata Val Tramontina.

La mostra durerà fino al 22 agosto, saranno possibili visite guidate, nel rispetto delle norme anti Covid (prenotazione cell. 333 240 3398, mail fra.benve@gmail.com).

Franca Benvenuti