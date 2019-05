Elezioni amministrative. Segui lo spoglio in diretta dalle 14

FVG – Domenica 26 maggio, elezioni, oltre che europee, anche per eleggere il sindaco in 117 comuni della regione.

L’affluenza alle 23, su un totale di 310.208 elettori, è stata del 62,21 per cento. Hanno votato, quindi, 192.988 elettori.

Nei 15 Comuni della ex provincia di Pordenone su 49.675 elettori i votanti sono stati 29.361 (59,11%).

Nel Pordenonese, c’è già il primo sindaco (era l’unico candidato e doveva superare il quorum del 50 per cento dei votanti). A Cavasso Nuovo è stato eletto Silvio Romanin (sostenuto dalla lista Cavasso e Orgnese uniti per il domani).

Ad Andreis è, invece, arrivato il commissario. Nessuno ha deciso di scendere il campo. Un caso unico in regione.

Oggi, lunedì 27 maggio, dalle 14 comincia lo spoglio per eleggere sindaci e consiglieri comunali in tutti gli altri comuni.

