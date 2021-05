Emanuele Zanon (Regione Futura) “anche in Fvg un percorso di cura per il Long Covid”

FVG – «Il Long Covid rappresenta l’onda lunga che ereditiamo dalla pandemia dovuta a Sars-Cov-2. Una coda lunga in termini sanitari, che riguarda migliaia di pazienti che a mesi di distanza dall’infezione acuta ancora presentano sintomi e patologie multiorgano. Ma rappresenta una coda lunga anche nella gestione dell’assistenza sanitaria che dovrà prendersi carico anche finanziariamente di questi pazienti» spiega Emanuele Zanon, consigliere regionale del Movimento Regione Futura.

«Occorre che la politica si prenda carico di prevedere come assolvere alle prestazioni e alle cure di questi pazienti che necessitano di specifici percorsi terapeutici multidisciplinari. Si apprende con soddisfazione che le singole Aziende sanitarie abbiano attivato follow up ed esami specifici, sarebbe opportuno però che possa venire attuata un’omogeneità di prestazioni in tutte le Aziende sanitarie» ha aggiunto il Consigliere Emanuele Zanon.

Anche il SSR (Sistema Sanitario Regionale) del Friuli Venezia Giulia è «investito della responsabilità di occuparsi di questi pazienti, monitorarli, garantire loro un adeguato follow-up e l’erogazione esente da ticket di prestazioni di specialistica ambulatoriale che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza» prosegue il Consigliere rappresentante di Regione Futura.

La Regione Friuli Venezia Giulia «dovrà occuparsi della copertura finanziaria per assorbire i costi per le terapie farmacologiche e degli esami diagnostici.

Lo stesso Ministro della Salute Roberto Speranza ha proposto uno stanziamento di 50 milioni di euro affinché il Servizio Sanitario Nazionale prenda in carico gratuitamente, con esami diagnostici e terapie» conclude il Consigliere Zanon ricordando che da oltre un anno «il nostro Paese ed il mondo intero sono investiti dall’emergenza sanitaria pandemica; nel Friuli Venezia Giulia oltre 106mila persone sono state contagiate dal Sar-Cov-2, molte delle quali hanno sviluppato forme gravi della patologia Covid-19.

Numerosi contagiati, anche se dichiarati formalmente guariti, continuano soffrire a lungo delle conseguenze multiorgano provocate dal virus che riguardano gli apparati respiratorio, cardiaco, muscolare, neurologico, ma anche di psicologico, eventualità questa che riguarda specialmente i più piccoli».