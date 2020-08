EnAIP Fvg, corsi di formazione tecnica superiore: il futuro è arrivato

FVG – Sono aperte nelle sedi EnAIP le iscrizioni ai 4 nuovi corsi di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) dei Centri Regionali IFTS “Meccanica e impianti”, “Edilizia, Manifattura e Artigianato” e “Servizi commerciali, turismo e sport”.

Per il Centro IFTS “Meccanica e impianti” – di cui EnAIP Friuli Venezia Giulia è capofila – ci si può iscrivere ai corsi che si svolgeranno a Udine su Digital Manufacturing e PLC e Industry 4.0.

Il corso Tecniche di industrializzazione di prodotto e di processo – Digital Manufacturingpermette di acquisire le competenze utili per accompagnare le imprese manifatturiere regionali nel loro processo di digitalizzazione della produzione.

Il corso Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali – PLC e Industry 4.0 fornisce invece le competenze necessarie a gestire la programmazione PLC, il coordinamento di attività di installazione di impianti, programmazione avanzata del PLC, e la gestione della manutenzione 4.0 degli impianti macchine e componenti.

Si tratta, in entrambi i casi, di competenze fortemente richieste dalle imprese regionali operanti nel settore della meccanica.

Per quanto riguarda il Centro IFTS “Edilizia, Manifattura e Artigianato”, EnAIP FVG propone aPordenone il percorso Tecniche per la realizzazione artigianale di prodotti del Made in Italy, che forma una figura professionale in grado di coniugare le caratteristiche della produzione artigianale, tipica del settore legno-arredo, con l’innovazione tecnologica introdotta da Industria 4.0 grazie allo sviluppo di specifici moduli formativi inerenti la progettazione, la prototipazione, la produzione e la sostenibilità ambientale.

Per il Centro IFTS “Servizi commerciali, turismo e sport”, si svolgerà a Trieste il percorsoTecniche per la Promozione di Prodotti e Servizi Turistici – Turismo Accessibile, il cui obiettivo è formare una figura professionale in grado di ideare e realizzare iniziative di promozione che evidenzino i requisiti di accessibilità di prodotti e servizi turistici proposti, tenendo conto della presenza di disabilità motorie o sensoriali o di altri tipi di ostacolo alla piena fruizione della proposta turistica.

Per tutti i percorsi viene rilasciato un certificato di Specializzazione Tecnica Superiore; l’ottenimento dell’attestato IFTS potrà consentire il riconoscimento di alcuni crediti formativi(CFU) da parte delle Università di Udine e Trieste.