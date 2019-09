EnAIP Fvg, i corsi post diploma IFTS (2019-2020)

FVG – Nelle sedi EnAIP Friuli Venezia Giulia sono aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti di Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in quattro diverse aree: Meccanica e impianti, Edilizia, Informazione e tecnologie informatiche, Turismo.

I corsi sono finalizzati a formare figure professionali che possano subito inserirsi nel mondo del lavoro e hanno una durata di 800 ore, di cui almeno il 30% è dedicato allo stage in aziende del territorio.

Tre percorsi sono rivolti a giovani under 30 disoccupati, inoccupati o inattivi in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:

– TECNICHE PER LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRODUZIONE E LA LOGISTICA (a Udine) intende formare una figura in grado di seguire all’interno di un’azienda la progettazione e l’organizzazione delle diverse fasi di approvvigionamento dei materiali, in collegamento con le aree produttiva e commerciale;

– TECNICHE DI PRODUZIONE MULTIMEDIALE: VIDEO MARKETING PER LE PIATTAFORME SOCIAL (a Udine) è indirizzato a chi vuole inserirsi nel settore della ripresa e produzione audio-video, sviluppando anche competenze nella gestione di piattaforme social e nelle strategie di web marketing;

– TECNICHE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI E SERVIZI TURISTICI (a Udine) è incentrato sulle strategie per la valorizzazione del territorio e per la promozione turistica, in particolare attraverso l’utilizzo di strumenti digitali come il social media marketing.

Vi sono inoltre due percorsi aperti a tutti, giovani e adulti, occupati e disoccupati, sempre in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:

– TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA CONSERVAZIONE E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO-ARCHITETTONICO (a Pordenone) permette di acquisire competenze sia a livello di progettazione architettonica che di realizzazione edile, come la gestione del processo edilizio attraverso il sistema BIM e l’utilizzo del BIM per l’elaborazione di dati ottenuti attraverso tecnologie innovative quali droni, laser scanner, fotografia digitale;

– TECNICHE DI DISEGNO E PROGETTAZIONE INDUSTRIALE (a Tolmezzo) prepara una figura in grado di padroneggiare il disegno tecnico, la grafica computerizzata e la prototipazione di prodotto in ambito meccanico.

Al termine di tutti i percorsi viene rilasciato un certificato di Specializzazione Tecnica Superiore; l’ottenimento dell’attestato IFTS potrà consentire il riconoscimento di crediti formativi (CFU) da parte delle Università di Udine e Trieste.

Per informazioni

EnAIP FVG, Via Leonardo da Vinci 27, Pasian di Prato (UD)

Tel. 0432.693611 / Fax 0432.690686 / info@enaip.fvg.it

Segreteria: Da lunedì a venerdì ore 8.00-19.00