Estate 2020: le 3 destinazioni top del Trentino

Avete deciso di trascorrere le vostre vacanze estive in montagna quest’anno? Beh, è senza dubbio una bellissima idea, anche perché considerando il periodo attuale conviene evitare le spiagge e le località di mare, che rischiano di essere troppo affollate. La montagna, con i suoi spazi immensi e le numerose escursioni in mezzo alla natura, ha moltissimo da offrire ed è l’ideale per una vacanza con tutta la famiglia perché anche i bambini di solito si divertono un mondo in alta quota.

Naturalmente, il Trentino è la regione più ricca di mete da sogno e anche la più adatta per un soggiorno con i bambini. Ci sono infatti numerosi family hotel ossia strutture pensate appositamente per rispondere alle esigenze di tutta la famiglia, con servizi ad hoc per i più piccoli, aree gioco e stanze spaziose. Vediamo però quali sono le zone del Trentino più belle per una vacanza indimenticabile.

#1 Val di Fassa

La Val di Fassa è una delle valli più amate dalle famiglie che trascorrono le vacanze estive in Trentino, perché ha moltissimo da offrire sia agli adulti che ai bambini. Situata nella parte nord-orientale della regione e circondata dalle Dolomiti, la Val di Fassa è un vero e proprio angolo di Paradiso e le località rinomate sono moltissime da queste parti. Da Canazei a Moena, da Soraga a Campitello di Fassa non avete che l’imbarazzo della scelta e non rischiate mai di sbagliare perché il paesaggio è mozzafiato in ogni angolo della valle e le attività da fare insieme ai bambini sono moltissime. Nella zona sono presenti ben 9 baby park, ma non mancano fattorie didattiche, laboratori mineralogici, visite in malga e musei da visitare nel caso ci fosse qualche giornata di pioggia.

#2 Alpe Cimbra

L’Alpe Cimbra comprende le località di Folgaria, Lavarone e Luserna che si trovano nel Trentino sud-orientale e che sono famose soprattutto per il turismo invernale. In questa meravigliosa zona tuttavia è possibile trascorrere una vacanza estiva con tutta la famiglia davvero indimenticabile, perché le attività proposte per i bimbi sono moltissime ed il rischio di annoiarsi proprio non è contemplato! Durante la bella stagione nell’Alpe Cimbra vengono organizzate numerose iniziative, dedicate spesso ai bambini, che sono condotti alla scoperta dei folletti e degli animali magici che popolano il bosco oppure nelle malghe, per scoprire come si prepara il latte. Non manca nemmeno l’acqua: il bellissimo lago di Lavarone è perfetto per le giornate più calde e le strutture ricettive da queste parti non hanno nulla da invidiare a quelle del resto del Trentino.

#3 Val di Fiemme

Perfetta per una vacanza con i bambini è anche la Val di Fiemme, attraversata dal torrente Avisio e ricca di proposte ed attività per i più piccoli oltre che circondata da panorami mozzafiato. I bimbi amano la Val di Fiemme, perché tra le entusiasmanti discese in gommone lungo il torrente ed i parchi acrobatici qui trovano davvero pane per i loro denti. Non mancano le fattorie didattiche e le numerose malghe, pronte ad accogliervi per farvi scoprire un mondo incontaminato dove vigono ancora le antiche tradizioni contadine.