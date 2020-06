Estate, voglia di giardino: come arredare gli spazi esterni

Arriva l’estate e torna la voglia di vivere al 100% i propri spazi esterni; su tutti il giardino, per chi ha la fortuna di averne uno. Che sia di piccole o grandi dimensioni, nei mesi più caldi il giardino diventa l’ambiente più vissuto di una casa, quello dove trascorrere momenti di relax in compagnia di ospiti e persone care.

Ecco allora che anche questa zona deve essere curata al meglio, arredata per essere sempre al top.

Quali sono i consigli per arredare il giardino? Vediamo alcune tendenze dalle quali prendere spunto.

Il primo step è quello di individuare lo stile che si vuole dare al proprio giardino, ed in quest’ottica è fondamentale partire dalla casa. Stili in contrasto eccessivo tra di loro potrebbero rappresentare una distonia evidente; bene gli stacchi tra dentro e fuori, ma pur sempre mantenendo una linea identificativa evidente.

Arredamento per giardini: consigli e tendenze

Spazio alla fantasia ma anche alla praticità: l’obiettivo come detto è quello di dar vita ad un ambiente gradevole ed accogliente all’interno del quale trascorrere piacevoli momenti. Sedie a tavolo non possono mancare, così come l’illuminazione adeguata soprattutto per le ore più buie.

Non obbligatorio ma comunque da valutare è poi l’elemento copertura, che può essere caratterizzato da una tenda, da un gazebo o da un pergolato. Anche qui sono le dimensioni del giardino a fare la differenza, sempre meglio lasciare molta aria ed evitare di soffocare l’ambiente.

Elementi distintivi sono poi i vari oggetti ornamentali, a partire da oggettistica varia, come nel caso di vasi, tendaggi, candele, cuscini. Per i colori, trattandosi di estate, da prediligere il bianco e tutte le tonalità pastello, tipiche della stagione più calda (celeste, rosa verde, giallo, sempre rigorosamente accesi).

Quale stile prediligere?

Venendo allo stile come detto, non c’è che l’imbarazzo della scelta: ci si può aiutare anche con foto ed immagini prese dalla rete, per trarre qualche spunto. A questo riguardo si segnala il portale di architetti, interior designer e professionisti della casa Archisio, all’interno del quale sono inserite diverse foto di arredo giardino.

Guardare quello che fanno gli altri può certamente tornare utile nel prendere ispirazione per arredare il proprio giardino o spazio esterno. Soprattutto nella scelta dello stile, che come detto dovrà cercare di non distaccarsi troppo da quello adottato per la propria casa, quindi per gli spazi interni.

Si può spaziare da giardini arredati in stile moderno, con ampio risalto agli spazi minimal ed alle linee ben definite; optare per un qualcosa di più contemporaneo, con elementi finanche futuristici magari legati a forme di illuminazione particolari. E poi stile rustico ed agreste, quello che viene chiamato oggi country. Non c’è che l’imbarazzo della scelta, con in più il vantaggio che arredare il giardino è senza dubbio più facile, economico e può dare libero sfogo alla propria fantasia, anche sperimentando situazioni e stili assolutamente originali. Cosa che dentro casa non è sempre possibile.