eToro: quali novità in arrivo nel 2021?

Dopo il risultato record ottenuto nel 2020 eToro è pronto a lanciare tantissime novità quest’anno, per offrire servizi e strumenti sempre nuovi ai suoi oltre 17 milioni di clienti in tutto il mondo, in aumento del 30% rispetto al 2019. L’anno passato il broker israeliano ha aumentato i ricavi a 600 milioni di dollari, con una crescita del 400% dei volumi di scambio dei trader, i quali hanno superato 1.500 miliardi di dollari.

Per l’anno in corso eToro vuole continuare a migliorare i suoi servizi, con una gamma di prodotti finanziare sempre più ampia e variegata, per fornire soluzioni di trading innovative nel settore finanziario e in particolare dei trader retail. Secondo il CEO e cofondatore di eToro, Yoni Assia, l’obiettivo per il 2021 è potenziare soprattutto la proposta di azioni ed ETF, due asset molto apprezzati dai trader del broker con volumi che hanno raggiunto valori considerevoli nel 2020.

La società fintech sta anche portando avanti un piano di sviluppo negli Stati Uniti, dove dovrà vedersela con la concorrenza del gigante Robinhood, tuttavia vuole proporre un approccio diverso incentrato sulla sua famosa piattaforma multi-asset.

Nel dettaglio, eToro punta ad offrire strumenti dedicati per investire sulle criptovalute, anche attraverso i suoi portafogli tematici CopyPortfolios, con una maggiore integrazione tra l’app e la web console per fornire un’infrastruttura digitale sempre più integrata.

Come funziona la piattaforma di trading online di eToro

Prima di affidarsi a eToro, o a qualsiasi altro operatore di trading online, è importante analizzare la proposta del broker e consultare le indicazioni dei professionisti, per capire se realmente l’intermediario offre servizi adatti alle proprie esigenze d’investimento.

Una risorsa utile è la recensione su etoro di investingoal, sito web che si occupa esclusivamente di trading, dove trovare un’analisi dettagliata con tutti i pro e contro del broker israeliano.

eToro mette a disposizione una piattaforma multi-asset con una interfaccia grafica semplice e intuitiva, con la quale è possibile monitorare i mercati finanziari e investire in tantissimi asset, dalle azioni alle materie prime, dalle criptovalute alle materie prime fino al Forex. Ovviamente non mancano anche gli ETF, fondi d’investimento quotati molto gettonati dai trader per la diversificazione del rischio, oltre agli strumenti dedicati per il trading in CFD.

Con il broker, dunque, è possibile fare trading con i contratti per differenza, oppure acquistare azioni creando portafogli bilanciati e strutturati, usufruendo anche dell’azzeramento delle commissioni sulla negoziazione di titoli ed ETF in Borsa. eToro propone strumenti utili per l’analisi tecnica e fondamentale, con grafici completi e tantissimi indicatori da utilizzare per ottimizzare lo studio dei mercati, oltre a risorse interessanti per l’aggiornamento e gli approfondimenti sulle notizie macroeconomiche.

Tra le peculiarità del broker online c’è il social trading, con il quale è possibile vedere le strategie d’investimento degli altri trader della piattaforma, con la possibilità di copiarne le operazioni tramite la funzione CopyTrader. Inoltre, si può investire nei CopyPortfolios, per partecipare ai portafogli tematici creati su asset specifici e gestiti attraverso algoritmi di nuova generazione, progettati appositamente per i trader che vogliono diversificare e minimizzare il rischio.

La proposta di eToro per gli investimenti nei mercati finanziari

Il differenziale di eToro è sempre stato il social trading, un servizio molto apprezzato dai trader alle prime armi, in quanto consente di ricevere maggiore supporto nelle fasi iniziali di approccio ai mercati finanziari. Tuttavia la proposta del broker è piuttosto articolata, infatti comprende numerosi strumenti pensati per i trader principianti, allo stesso tempo valorizzando anche le performance degli investitori esperti con diversi vantaggi per i top trader più seguiti.

Ovviamente si tratta di un operatore regolamentato, in possesso della licenza CySEC e monitorato dalla Consob, capace di offrire una gestione separata dei conti dei clienti rispetti ai fondi di eToro, oltre alla nuova assicurazione sui depositi fino a 1 milione di euro in caso di insolvenza dell’azienda. Ad oggi il broker opera in oltre 140 paesi con una community in crescita arrivata a più di 17 milioni di persone, confermandosi uno dei player più importanti in Europa nel trading online.

Ovviamente bisogna sempre valutare in maniera individuale l’offerta di eToro, ad esempio sperimentando i servizi della piattaforma con il conto demo, per comprendere se i servizi forniti dalla società fintech sono adatti alle proprie esigenze d’investimento.

La scelta del broker, infatti, è una decisione delicata da prendere per una persona che vuole cominciare a fare trading, per questo motivo è consigliabile rivolgersi sempre a professionisti esperti, verificare le recensioni degli altri utenti e testare la piattaforma prima di iniziare a investire i propri soldi.