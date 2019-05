Europee, anche in Fvg stravince la Lega. Segue il Pd, caduta dei 5 Stelle

FVG – Elezioni europee: netta vittoria della Lega anche in Friuli Venezia Giulia, così come accaduto nel resto del Paese.

E’ questo il responso, a urne chiuse e dopo lo spoglio di quasi tutte le sezioni.

Il partito di Matteo Salvini ha raccolto il 42,6 per cento di preferenze per un totale di 239 mila 379 voti. Al secondo posto il Partito democratico con il 22,2% (124 mila 903). Rispetto alle consultazioni di cinque anni fa, in netto calo è il Movimento 5 stelle, che ha ottenuto il 9,6 per cento di preferenze (54 mila e 34 voti).

Seguono Fratelli d’Italia che ha superato Forza Italia: il partito di Giorgia Meloni ottiene il 7,6% (42 mila 673), mentre quello di Silvio Berlusconi si ferma al 6,7% (37 mila 651).

Poi Europa verde con il 3 per cento (16 mila 749), La Sinistra con l’1,6% (9 mila 226), il Pci con lo 0,9% (5 mila 083), gli Animalisti con lo 0,6% (3 mila 595), Svp con lo 0,5% (2 mila 882), Casapound con lo 0,5% (2 mila 650), il Popolo della famiglia con lo 0,4% (2 mila 554).

Nelle prececenti consultazioni per il rinnovo del Parlamento europeo, cinque anni fa, era stato il Pd a ottenere il maggior numero di voti: il 42,2% contro il 18,9 del M5s, il 14,3 di Forza Italia, il 9,3 della Lega e il 4,4 per cento di Fratelli d’Italia.