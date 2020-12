Fedriga: “Festività natalizie? Meglio lockdown e ristori totali”

FVG – Domani mattina (mercoledì 16) discuteremo con il governo sulle eventuali misure da prendere» per le festività, «e se si vuole fare un intervento forte lo si faccia, garantendo, però, una copertura totale», perché «nessuno vuole fare sacrifici se poi la soluzione non arriva, così come i ristori».

Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a SkyTg24. Fedriga ha aperto anche a un lockdown stile prima ondata, ma «solo se il governo troverà le coperture economiche dal 25 dicembre al 6 gennaio, anche perché per le categorie più esposte servirebbe un ristoro totale».

Per il presidente del Fvg, «le scelte sono due: o misure forti, quindi chiusure nette, per ridurre il contagio in maniera decisa, o tenere aperto, soluzione certamente meno rischiosa dal punto di vista economico ma molto di più dal quello sanitario. Le mezze misure non vanno bene, così come i ristori a metà».