Fiera Longarone sta preparando nuove iniziative

LONGARONE – L’emergenza sanitaria Covid-19, oltre alle tante problematiche create sul piano sociale ed economico generale, ha avuto pesanti ripercussioni anche sul sistema fieristico nazionale e internazionale. Tutte le manifestazioni in programma in questo periodo sono state, infatti, sospese o rinviate in attesa di poter valutare l’evolversi della situazione e le direttive che saranno previste per la riapertura.

In questa fase di incertezza appare evidente come sia difficile assumere decisioni e fare programmi sia per chi organizza le fiere sia per le aziende che devono esporre.

Con questo spirito gli organizzatori della MIG – Mostra Internazionale del Gelato Artigianale, la cui 61. edizione è prevista a Longarone (BL) dal 29 novembre al 2 dicembre prossimi, hanno recentemente inviato una nota alle aziende espositrici.

“Mentre auspichiamo che ritorni quanto prima una certa normalità – ha sottolineato il presidente della società, Gian Angelo Bellati – riteniamo tuttavia doveroso, nell’interesse di tutti, attendere di avere maggiori certezze su come potremo muoverci, su come accogliere gli operatori e soprattutto riguardo alle nuove misure di sicurezza da adottare che potrebbero comportare modifiche all’attuale articolazione dell’esposizione. Per questo motivo abbiamo preferito posticipare di qualche settimana la definizione delle adesioni”.

Anche se alcune linee guida e indicazioni organizzative da applicare negli ambienti fieristici sono già state individuate nell’ambito dell’Associazione nazionale di categoria, AEFI (Associazione Esposizioni e Fiere Italiane), si è infatti in attesa di precise direttive ufficiali che dovrebbero essere emanate a livello nazionale.

Nella stessa nota si fa presente che a Longarone, interpretando le attuali tendenze di settore e le aspettative dei consumatori, si è comunque proseguito a lavorare nei modi consentiti individuando e programmando anche alcune nuove iniziative finalizzate a dare ulteriore valore alla MIG ritenendo possano essere apprezzate sia dai gelatieri sia dalle aziende fornitrici di prodotti, macchine, attrezzature e servizi che ogni anno si ritrovano a Longarone per questo ormai storico appuntamento.

“Alla luce delle emergenti esigenze di business – conclude il presidente, Bellati – a Longarone si sta operando anche per mettere a disposizione delle aziende espositrici una piattaforma di ‘Fiera Virtuale’ che consenta di rimanere in contatto tutto l’anno con gli operatori. Uno sforzo ulteriore per dare un segno vitale al mercato e ai nostri clienti, per integrare virtualmente ciò che fino a ieri si faceva solo fisicamente. Un passo in più per arricchire la nostra esperienza insieme”.