Fila a Teatro, tra Casarsa, Maniago e Zoppola

FVG – Dopo il positivo debutto a Zoppola, Valvasone, Spilimbergo, Cordovado, San Daniele e Ragogna de “Il lume nella tempesta” con cui Molino Rosenkranz ha aperto la rassegna per la sezione adulti ripercorrendo le vite di due personaggi illustri come di Antonio Panciera di Zoppola e Guarnerio D’Artegna, FILA A TEATRO entra nella seconda parte proponendo, dal 18 ottobre al 28 febbraio 2021, un fitto calendario di appuntamenti rivolti ai ragazzi, alle famiglie e – novità di questa edizione – anche ai piccolissimi.

Si riparte quindi domenica 18 ottobre con la prima regionale della Compagnia Filodirame e il loro “HENRY E IL PAESE DI NOIAVIA” al Teatro Verdi di Maniago, alle 16.30.

L’obiettivo della Compagnia lombarda è quello di sviluppare una propria poetica teatrale basata sullo scambio e la contaminazione di varie arti: teatro, danza, musica e teatro urbano.

“Che noia babbo!” disse la bambina. “Hai mai sentito parlare del paese di Noiavia?” le chiese il babbo poggiando il pennello sulla tavolozza….

La storia racconta di un paese grigio dove la noia imperversava. Tutti erano assorbiti dal grigiore che rendeva ogni cosa simile all’altra, indistinta e noiosa. Ma gli abitanti di quel paese, invece di reagire e trovare un modo per sfuggire a quello stato triste e assonnato, finivano per vivere in un mondo dimenticato. Finché arrivò Henry che con la sua curiosità portò il colore in quella città.

Tra mondi incantati e quadri colorati, si racconta di come i bambini e la loro voglia di colore possono cambiare un paese, la vita e persino l’umore.

Di e con Marco Pedrazzetti, Mario Pontoglio e Martina Pilenga.

Musiche originali e ambienti sonori dal vivo di Mario Pontoglio.

Coreografie di Martina Pilenga.

Consulenza artistica e scenografie di Flavio Pezzotti.

Nella geografia dei teatri e delle collaborazioni intessute da Molino Rosenkranz nell’organizzazione di FILA A TEATRO 2020/2021, entra quest’anno anche il Comunale Pasolini di Casarsa dove domenica 25 ottobre, alle 16.30, arriva “VIAVAI”, uno spettacolo unico, una dedica all’aria! A proporlo non può che essere Eros Goni di Gambeinspalla Teatro (Emilia Romagna) che il pubblico della rassegna (adulti compresi) ha avuto modo di apprezzare e applaudire nelle precedenti edizioni per lo spettacolo Il Sogno.

Il gioco e la magia delle bolle restano, ma in questo lavoro – un’altra prima regionale – ci sono anche oggetti volanti. Sulla scena anche Valentina Franchino per condurci in un vero e proprio viaggio osservando il vento, trasportati, cercando il nulla. Tra aquiloni, aeroplani di carta, fumo e bolle di sapone, la macchina scenica prende vita misurando la direzione e la velocità dell’aria, lasciando andare le emozioni attraverso il volo. Quel volo che ognuno di noi vorrebbe fare, libero, leggero, dando forma alla materia effimera dell’aria.

Personaggi senza tempo, un caffè, la pesantezza del carro-treno trasformano la scena e la vita in una visione diversa da quella quotidiana. Una lunga ricerca estetica, una accurata selezione degli oggetti di scena, il tutto mixato con una lunga esperienza nel teatro di strada per restituire uno spettacolo …Comico, Misticomico, MalincoMico, Romantico, Poetico… a volte Assurdo.

Di Eros Goni, Con Eros Goni e Valentina Franchino. Macchina scenica di Eros Goni.

Maggiori info e tutto il calendario appuntamenti su www.molinorosenkranz.it

Posti limitati, prenotazione raccomandata.

Saranno attivate le modalità previste dalle norme anti-contagio.

Il pubblico dovrà indossare la mascherina.

Per prenotazioni (orario ufficio): Associazione Culturale Molino Rosenkranz

Mail mr@molinorosenkranz.it – Whatsapp 377 0985538 – Tel 0434 574459