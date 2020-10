Focus sull’associazione Dico no alla droga

FVG – L’emergenza droga continua e di conseguenza le operazioni delle forze dell’ordine contro gli spacciatori non si fermano.

Come non si ferma nemmeno la prevenzione alle droghe fornita gratuitamente dai volontari dell’associazione Dico No alla droga del Friuli Venezia Giulia.

Infatti, nonostante i mesi di stop dovuti alla situazione venutasi a creare a causa del COVID-19, i volontari da ottobre 2019 ad oggi hanno distribuito nelle province di Pordenone, Udine e Gorizia oltre 25.000 opuscoli informativi.

Questa attività di prevenzione è stata effettuata tramite la distribuzione nelle cassette delle lettere opuscoli sulle principali droghe come marijuana, eroina, cocaina, ecc. In questi opuscoli vengono dati informazioni riguardo la derivazione delle droghe, quali effetti provocano ed il perchè le persone le assumono.

Dico No alla Droga e’ un’associazione non a scopo di lucro che fornisce informazioni basate sui fatti in merito alla droga, affinche’ le persone possano prendere decisioni consapevoli e vivere libere dalla droga.

Per ulteriori informazioni: www.diconoalladroga.org

