Fondazione Friuli, docufilm “Sinfonia di viaggio” lunedì 16 dicembre

UDINE – Sarà presentato lunedì 16 dicembre, alle 11.30, nella sede della Fondazione Friuli, a Udine in via Manin 15, il docufilm “Sinfonia di viaggio” dedicato alla tournée appena conclusasi presso l’Accademia di Musica, Teatro, belle arti di Chişinău, capitale della Moldavia.

Il Conservatorio Tomadini ha organizzato, negli ultimi 2 anni, dei progetti in collaborazione con istituzioni musicali di paesi europei ed extraeuropei emergenti.

Il progetto si configura quale viaggio di studenti e docenti per una tournée che vede la realizzazione di “masterclass offerte dai docenti del Conservatorio agli studenti dell’Istituzione ospitante, di concerti aperti al pubblico che coinvolgono studenti e docenti di entrambe le Istituzioni e la partecipazione degli studenti del Conservatorio di Udine ad attività formative, nonché visite a luoghi di interesse culturale.

Per far conoscere quest’esperienza, unica nel panorama nazionale, il Conservatorio ha pensato di produrre un documentario, realizzato dalla Red On production, che ha visto il patrocinio del Ministero dell’Istruzione e dell’AFAM.

Il progetto internazionale ed il documentario sono realizzati con il sostegno della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Friuli e con il patrocinio del Comune di Udine, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle ricerca e dell’ AFAM.