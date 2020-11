Fondazione Friuli, sei milioni di euro di erogazioni anche nel 2021

FVG – La Fondazione Friuli ha appena approvato il documento programmatico per il 2021 che conferma l’intensità delle erogazioni, pari a 6 milioni di euro, nonostante la crisi economica e l’assenza di dividendi dalle partecipazioni. È quindi un impegno che nel ‘complicato’ 2020 e nell’ancora incerto 2021 non diminuisce rispetto agli anni passati anche se l’esercizio, che si sta concludendo, ha visto una pesantissima contrazione dei flussi in entrata, dovuta soprattutto al blocco della distribuzione delle cedole imposto dalla Bce. Però, ciononostante, la Fondazione Friuli non ha voluto far mancare il proprio sostegno alla comunità, anche attingendo ai propri fondi di riserva.

Nell’anno che si conclude sostegno a 481 progetti

Nel corso del 2020 il consiglio di amministrazione ha esaminato oltre 600 richieste di sostegno, selezionandone 481 per un valore di erogazioni pari a 6,1 milioni di euro.

Per il prossimo anno confermati i tre bandi tematici

Le linee guida per gli interventi del 2021 puntano a dare continuità nel sostegno ai progetti e alle iniziative nei diversi settori, attraverso una vicinanza attiva al mondo della cultura, dell’istruzione e del welfare a cui sono rivolti i tre bandi tematici appena confermati.

Spazio, quindi, alla cultura e al restauro, intesi come tutela e valorizzazione del patrimonio, ma anche come sostegno al recupero di luoghi di aggregazione sociale e soprattutto vicinanza convinta e partecipata al mondo della cultura con la conferma dell’intensità degli interventi per contribuire al superamento delle straordinarie difficoltà di tantissime grandi e piccole attività e sodalizi fondamentali per la vitalità sociale delle comunità.

Capitolo fisso è poi quello dedicato alla scuola, che nell’anno che si sta concludendo ha visto finanziati 80 progetti, con un focus particolare alla digitalizzazione e alla cittadinanza digitale. Grande attenzione, quindi, al welfare di comunità che ha già generato una serie di progetti, che stanno crescendo di anno in anno e che stanno dimostrando la propria efficienza proprio nell’emergenza pandemica in corso.

Strategici rapporto con Università e progetti di sistema

Per la Fondazione Friuli, inoltre, rimane fondamentale il rapporto con l’Università di Udine, con particolare attenzione alla creazione di occasioni di relazione fra gli studenti e il mondo produttivo. La Fondazione ha confermato, infine, la partecipazione ai grandi progetti di sistema come quello di contrasto alla povertà educativa minorile, Funder 35 dedicato alle imprese culturali giovanili, Ager e Filiera Futura per il settore agroalimentare e il Fondo di garanzia per le associazioni del terzo settore.