Forte scossa di terremoto con epicentro in Carnia

UDINE – Una forte scossa di terremoto, con una magnitudo di 4 gradi Richter, è stata registrata in Friuli alle 15.57 di venerdì 14 giugno.

L’epicentro è localizzato dal Centro di ricerche sismologiche dell’Ogs a un chilometro a sud di Tolmezzo a 4 chilometri di profondità, in zona Verzegnis.

Il sisma è stato percepito in numerose zone della regione. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione in tutta la Carnia, a Udine, e nella zona pedemontana.

A Tolmezzo è stato attivato il centro di coordinamento della Protezione civile che stava operando per l’organizzazione dell’adunata triveneta degli alpini, in programma in questo fine settimana.

Al momento non si segnalano danni a persone o a cose.