Friggitrice ad aria: guida all’acquisto

La friggitrice ad aria è un piccolo elettrodomestico che non può mancare nella tua cucina per poter preparare deliziosi piatti fritti senza utilizzare grandi quantità di olio in maniera che siano più salutari. Se anche tu non vedi l’ora di acquistare un elettrodomestico che consente di mangiare fritto più spesso senza problemi di salute, leggi subito questa guida che ti aiuta ad individuare la soluzione migliore per te.

Funzioni

Per valutare l'acquisto di un elettrodomestico con la friggitrice ad aria, devi prendere in considerazione diversi fattori iniziano proprio dalle funzioni. Le friggitrici migliori sul mercato sono in grado non solo di friggere ma anche di cucinare tanti modi diversi. Cerca prodotti che abbiano funzioni avanzate per scongelare, mescolare, arrostire, cuocere in umido, etc. e avrai delle soluzioni sicuramente migliori per aiutarti in cucina tutti i giorni.

Capacità

Una delle caratteristiche più importanti per scegliere la tua friggitrice è la capacità, cioè la grandezza del cestello dove inserire gli alimenti da cuocere. La capacità della friggitrice ad aria va scelta in base al numero di persone per cui cucini di solito. Se una famiglia grande, ti conviene acquistare una friggitrice con la capacità maggiore, superiore ai 5 litri. Se invece cucini per poche persone, puoi orientarti verso un prodotto con una capacità minore che, di solito, costa anche meno. Controlla sempre la capacità dell’elettrodomestico altrimenti poi ti ritrovi con un apparecchio sottodimensionato o sovradimensionato.

Dimensioni

In particolare se in cucina non hai molto posto libero, considera con attenzione le dimensioni del prodotto. Per riuscire a trovare il posto perfetto dove piazzare la tua nuova friggitrice ad aria, prendi un metro e misura lo spazio disponibile sul bancone della cucina. Spesso capita di avere lo spazio di lavoro della cucina pieno di elettrodomestici e aggiungerne un altro potrebbe essere problema. Considera le dimensioni del prodotto anche per riporlo dietro a un altro della cucina e garantire grande ordine.

Design

Sarebbe una buona idea anche valutare l’effetto generale dell’apparecchio cioè il suo design. Devi infatti trovare un elettrodomestico che si sposi perfettamente con il resto dell’arredo della cucina. Colore e forma devono rispondere al tuo gusto estetico, che sia moderno o anche più classico. Considera anche i materiali di cui è fatto per trovare un elettrodomestico bello da vedere ma anche duraturo e resistente nel tempo.

Pulizia

Infine, controlla sempre che la friggitrice ad aria abbia parti removibili da poter inserire tranquillamente in lavastoviglie. Con ritmi frenetici a cui la vita quotidiana ti costringe, è impensabile dover lavare a mano tutte le parti che si sporcano. I migliori elettrodomestici in questo settore permettono di staccare dal corpo centrale le parti che si sporcano e metterle direttamente in lavastoviglie senza doverle invece lavare a mano. Un elettrodomestico che è difficile da pulire, sicuramente non è pratico perciò non vale la pena prenderlo in considerazione per l’acquisto finale.