Fvg, eletti i 12 nuovi sindaci dei Comuni andati al voto

FVG – Questi, i sindaci eletti nei 12 Comuni del Fvg che sono andati al voto nella tornata amministrativa del 20-21 settembre.

Andreis. Fabrizio Prevarin è il nuovo sindaco di Andreis. E’ stato eletto con l’80,79% dei consensi. Al secondo posto la sfidante Elena Boschian che ha ottenuto il 19,21%.

Barcis. Claudio Traina con il 92,76% dei voti e il nuovo sindaco di Barcis. Michele Guglielmi, lo sfidante, ha ottenuto il 7,24%.

Claut. Gionata Sturam, appoggiato dalla lista Clautans, è stato eletto sindaco di Claut con 304 voti, pari al 52,96% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Marco Manfè (Un Nuovo Futuro per Claut), con il 39,37 per cento dei voti (226) Franco Lorenzi (Un Cuore per Claut), con il 7,67 per cento dei voti (44)

Travesio. Francesca Cozzi è il sindaco di Travesio. Ha ottenuto il 53,47% dei consensi. Al secondo posto Paolo Venti con il 46,53%.

Varmo. Fausto Prampero, appoggiato dalla lista Per Varmo Vil di Var – Lista Civica, è stato eletto sindaco di Varmo con 764 voti, pari al 47,34% delle schede valide. Hanno inoltre ottenuto voti: Antonella Iacuzzi (Varmo Radici e Futuro – Antonella Iacuzzi Sindaco, Varmo un obiettivo Comune – Antonella Iacuzzi Sindaco), con il 30,11 per cento dei voti (486) e Massimo Della Siega (Varmo Comunità, Viviamo Varmo), con il 22,55 per cento dei voti (364)F

Ovaro. Lino Not, appoggiato da Insieme per Ripartire, è stato eletto sindaco del Comune di Ovaro con 580 voti, pari al 55,98 per cento dei voti validi. Ha inoltre ottenuto voti: Loris Gallo (Alternativa per Ovaro 4.0), con il 44,02 per cento dei voti (456).

Premariacco. Michele De Sabata, appoggiato dalla lista Premariacco Riparte, è stato eletto sindaco di Premariacco con 1.152 voti. In questo Comune, dove si è presentato un unico candidato sindaco, sono stati raggiunti entrambi i quorum previsti dall’articolo 71 della Lr 19/2013.

Cividale. Nove sezioni (su 10) scrutinate. In netto vantaggio (63%)la candidata del centrodestra Daniela Bernardi su Fabio Antonio Manzini (37%).

Caneva. Dino Salatin, centrodestra, è il nuovo sindaco di Caneva. Ha ottenuto 2.302 voti pari al 64%. Ha staccato Riccardo Poletto (1.057 voti pari al 29,39%) ed Egidio Santin (238 voti, 6.62%).

Montereale Valcellina. Igor Alzetta, appoggiato dalle liste Uniti per Montereale e Progetto Comune, è stato eletto sindaco di Montereale Valcellina con 1.369 voti, pari al 55,65% delle schede valide. Ha inoltre ottenuto voti: Mila Cigagna (Ripartiamo Montereale), con il 44,35 per cento dei voti (1.091 voti).

Valvasone Arzene. E’ in netto vantaggio, 4 sezioni su 5, il sindaco uscente Markus Maurmair (78%), su Luisa Forte (22%).

Villesse. Flavia Viola, appoggiata da Lista civica Siamo Villesse, è stata eletta sindaco del Comune di Villesse con 635 voti, pari al 64,73 per cento dei voti validi. Hanno inoltre ottenuto voti: Gianpaolo Burgnich (Sveglia Villesse!), con il 35,27 per cento dei voti (346)