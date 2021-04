Fvg, il metalmeccanico assume. I settori forti chiamano il 7 e 8 aprile

FVG – Il vasto mercato che ruota intorno al settore della metalmeccanica accelera ulteriormente in questo periodo la propria produzione, motivo per cui le numerose aziende del territorio del Friuli Venezia Giulia specializzate in questo macro ambito cercano nuovo personale da assumere, che sarà selezionato dall’agenzia per il lavoro ADHR Group di Pordenone in occasione del Recruiting Day on line in agenda il 7 e 8 aprile prossimi.

“Le richieste arrivano da grandi gruppi di prestigio della zona”, spiega Lisa Daniele, District manager Friuli Venezia Giulia di ADHR Group, che continua: “Queste aziende hanno intorno a sé molti subfornitori impegnati nei settori più disparati, che vanno dalle grandi costruzioni, la cantieristica e la siderurgia, ma anche meccanica di precisione, automotive ed elettrodomestico”.

Le figure cercate per il Recruiting Day alle porte, infatti, vanno da addetti al service e alle macchine, saldatori, fino a operai generici e non specializzati, ma non solo. “C’è un’importante richiesta anche di tutti i profili legati allo sviluppo energetico”, continua a questo proposito la District Manager del Gruppo, “come ingegneri meccanici e persone con lauree tecniche legate alla progettazione e alla ricerca e sviluppo. Tutti i settori che ruotano intorno alla refrigerazione, ad esempio”, argomenta Daniele, “stanno andando fortissimo, così come le numerose aziende che producono macchine e impianti per comparti trainanti in questo periodo come l’alimentare, che ha necessita di aziende metalmeccaniche per realizzare macchinari come quello ad esempio per fare le pizze, o il medicale che, allo stesso modo, è collegato e dipende dal ramo in cui stiamo cercando nuove figure.

Tante realtà molto produttive in questo tempo di pandemia hanno bisogno del lavoro del comparto metalmeccanico”, conclude.

Le aziende del settore in oggetto quindi, la cui presenza è imponente in tutto il Friuli Venezia Giulia, stanno in questa fase aumentando il lavoro in modo significativo e il bisogno di nuove figure è alto e urgente, fanno sapere a corredo Linda Roveredo, Sales Account Specialist, e Andreea Toma, Recruiter Specialist entrambe della filiale ADHR Group di Pordenone e concretamente impegnate nella selezione ormai alle porte.

Per candidarsi è possibile collegarsi da oggi a questa pagina (https://www.adhr.it/news-ed-eventi/news/recruiting-day-online-pordenone-aprile-2021) o scrivere a pordenone@adhr.it o chiamare il numero 0434.524600.