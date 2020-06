Fvg, pronta nuova ordinanza. Niente mascherine all’aperto

FVG – La firma arriverà mercoledì 3 giugno e poi la nuova ordinanza della Regione, valida fino al 30 giugno, verrà approvata. Entrerà in vigore dalla mezzanotte del 3 giugno.

I contenuti sono stati decisi da tempo e prevedono l’autorizzazione a fare ripartire in Fvg tutto quello che, in sede di Conferenza delle Regioni, è stato predisposto.

Semaforo verde, quindi, a rifugi alpini, autonoleggi, circoli culturali e ricreativi, cinema, teatri e spettacoli, formazione professionale, sagre e fiere oltre ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza.

Contemporaneamente, inoltre, in Friuli Venezia Giulia non varrà più l’obbligo di utilizzare la mascherina all’esterno, se non in casi determinati, ma resterà in vigore invece per le attività all’interno.

La Regione fissa infatti l’obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie esclusivamente nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, soltanto in quelle occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra non conviventi.

Nessun limite, inoltre, per gli spostamenti tra le Regioni come autorizzato dal Governo nazionale.