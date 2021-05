Fvg, zona bianca e via coprifuoco dal 1° giugno

FVG – Il coronavirus rallenta nel Paese e in Friuli Venezia Giulia.

I dati sui contagi sono in costante miglioramento e il primo effetto è il ritorno della zona bianca. Lo ha deciso il governo dopo aver riunito la cabina di regia con tutti i ministri, il coordinatore e il portavoce del Cts, Franco Locatelli e Silvio Brusaferro.

Dal 1 giugno Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna entreranno in zona bianca. Dal 7 giugno anche Abruzzo, Veneto e Liguria. Nelle regioni in zona bianca valgono solo le regole di comportamento (mascherina, distanziamenti) e non c’è coprifuoco.

Il dato tenuto in considerazione è stato l’incidenza settimanale, cioè il numero di casi per 100mila abitanti. I numeri a livello nazionale sono rassicuranti, ma tre Regioni hanno fatto registrare dati significativi: Friuli, Sardegna e Molise che hanno appunto un’incidenza inferiore a 50. Si tratta di un livello da zona bianca, che, secondo le leggi in vigore, scatterebbe alla terza settimana consecutiva con questi numeri.

Fvg, Sardegna e Molise hanno un’incidenza così bassa da due settimane e, dovranno attendere altri 14 giorni prima di poter passare nella “zona” con il minor numero di restrizioni anti-contagio.