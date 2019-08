Gelato artigianale spettacolare a 3244 metri, il più alto d’Europa

CORTINA D’AMPEZZO – Gusti spettacolari domani, 10 agosto, sulla Tofana di Mezzo. All’opera i Gelatieri della MIG e gli Accademici Italiani Gelatieri Artigiani che porteranno sulla terza cima più alta delle Dolomiti il Cioccolato, premio Gambero Rosso 2018 quale cioccolato migliore d’Italia, il Gelato delle Dolomiti, uno zabaione arricchito con i frutti di bosco, ideato dai Maestri delle Gelaterie del Territorio e presentato alla scorsa edizione della Mostra Internazionale del Gelato di Longarone.

E ancora il Gelato Tiramisù, gusto 2019 designato da Artglace per la Giornata Europea del Gelato Artigianale, Contaminazioni Stellate con il gelato alla pesca, vaniglia e Martini Rosso. Non mancheranno anche i gusti più classici, come la nocciola, il pistacchio, la stracciatella e la crema variegata all’amarena.

La cima è raggiungibile comodamente con la Funivia Freccia nel Cielo: attualmente per lavori di ristrutturazione in vista dei Mondiali di Cortina 2021 e le Olimpiadi Milano Cortina 2026 il primo pezzo di funivia è sostituito da un autobus che da Piazza Roma, passando per la stazione porta fino a Piè Tofana dove una navetta porta alla partenza del secondo troncone a Col Druscié (1778m) da dove si potrà prendere la funivia che porta fino alla cima a 3244 m, o tramite la spettacolare via ferrata Punta Anna e G. Aglio in compagnia delle Guide Alpine di Cortina.

Longarone Fiere Dolomiti, in collaborazione con Associazione Albergatori Cortina e Tofana – Freccia nel Cielo e con il contributo di Lattebusche, Vanzin Selezioni, Toschi Vignola.

Foto: Roberto Coletti