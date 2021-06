Gioco online e sicurezza informatica

Dato che sempre più persone passano più tempo sui loro telefoni cellulari e online, sia per lavoro, che per piacere, o per semplici attività quotidiane, tutti noi siamo esposti ai pericoli legati al crimine informatico. Ciò è particolarmente vero per le transazioni di denaro e le attività online. Per mantenere se stessi e il proprio denaro al sicuro ovunque si spenda denaro online, è necessario seguire specifici protocolli di sicurezza.

L’UE ha speso milioni di euro per combattere il crimine informatico e costruire un ecosistema di sicurezza informatica più forte. Mentre l’Europa e l’UE rafforzano la loro tecnologia e gli investimenti nella sicurezza informatica, ci sono anche cose che possiamo fare per tenerci al sicuro.

Recensioni

Prima di spendere soldi per un sito, un’app o una piattaforma, leggi cosa hanno sperimentato altre persone. Sembra semplice, ma molti di noi leggono le recensioni solo dopo aver avuto un problema. Ci sono anche molti siti web che sono impostati per verificare l’autenticità e la veridicità di molti siti web che permettono agli utenti di inviare recensioni. Spesso danno anche delle valutazioni e ti permettono di vedere esattamente perché potrebbero non aver ottenuto cinque stelle.

Siti rispettabili

Se sembra troppo bello per essere vero e lo sconto è troppo buono, potrebbe non essere una proposta affidabile. Se l’azienda è online, puoi fare ricerche e vedere da quanto tempo prosegue l’attività e da dove proviene. Ci sono anche modi per controllare facilmente se i siti web sono sicuri. Per esempio, cerca il lucchetto accanto all’indirizzo del sito, assicurati che l’indirizzo inizi con https, e controlla se il certificato del sito è legittimo, evitando qualsiasi sito che non abbia questi elementi chiave di sicurezza.

Registrazioni e licenze

Sia che tu stia giocando alle slot o che stia comprando un nuovo hardware, assicurati che i siti o le piattaforme che usi abbiano le licenze e le registrazioni richieste nel paese. Le leggi e la legislazione sul gioco d’azzardo sono specifiche per ogni paese, ma giocare online significa avere licenze aggiuntive per operare in una serie di paesi e domini diversi.

Password, sicurezza multilivello

Assicurarsi che le tue password siano complesse e a più livelli ti aiuterà a prevenire i crimini informatici e le frodi. Mentre molti degli altri elementi della tua sicurezza online sono fuori dal tuo controllo, sviluppare una password di ferro per il tempo che passi online è una delle poche cose che puoi controllare completamente. Alcune persone potrebbero passare invece ai dati biometrici piuttosto che alle password, ma i due elementi non si escludono comunque a vicenda. Piuttosto, ci sono alcuni consigli utili che si possono trovare online quando si crea una password, ma alcuni semplici sono assicurarsi di usare password diverse per diversi siti web e cambiare le password regolarmente. Evita anche di avere informazioni facili da trovare nelle password, come nomi o date di nascita. Assicurati di usare anche una vasta gamma di chiavi diverse.

Dato che sempre più persone spendono tempo e denaro online, il rischio di cadere vittima del crimine informatico è molto reale. Anche se non ti è ancora successo, questo non significa che non succederà mai. Ci sono molte opzioni per garantire la tua sicurezza e controllare l’accesso dei tuoi dati e dei tuoi soldi online senza che vengano visualizzati e presi senza il tuo consenso. Con più di 1 trilione di dollari persi ogni anno a causa del crimine informatico, puoi fare la tua parte in modo che anche tu non debba finire nella statistica.