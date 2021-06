Giornata mondiale donatore sangue il 14 giugno. Tante iniziative in Fvg

FVG – Si celebra il 14 giugno la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue (World Blood Donor Day), istituita nel 2005 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per promuovere la donazione e per ringraziare chi volontariamente e gratuitamente dona il proprio sangue. Sono tante le iniziative che in regione le Avis hanno promosso per questa importante ricorrenza.

Illuminazione di piazze e monumenti

Grazie alla collaborazione con le istituzioni, piazze, monumenti, municipi saranno illuminati di rosso per ricordare la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. A questi appuntamenti si aggiungono anche le collaborazioni con le realtà economiche del territorio.

Di seguito, le iniziative organizzate in regione:

 Trieste. Illuminazione di rosso il Palazzo della Regione di Piazza Oberdan. Inoltre, domenica 13/6, l’Avis provinciale di Trieste parteciperà all’iniziativa “In cammino da Trieste ad Aosta per una goccia in più”: assieme all’assessore allo Sport del Comune di Trieste, i volontari Avis incontreranno Maurizio Grandi, il donatore che percorrerà 800 chilometri da Trieste ad Aosta, partendo proprio dal capoluogo giuliano

 Pordenone. illuminazione del municipio di rosso. Nel quartiere di Borgomeduna, in collaborazione con la parrocchia San Giuseppe, sarà esposto uno striscione con l’invito al dono tra le colonne dell’oratorio.

 Sesto al Reghena. Illuminazione della torre di Piazza Castello sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 giugno.

 Morsano al Tagliamento. Il 14 giugno verrà illuminata di rosso la facciata del municipio. Locandine sono affisse in tutto il territorio comunale.

 Roveredo in Piano. Illuminazione della fontana della piazza, predisposti manifesti con l’invito al dono.

 Cordenons. Per la Giornata mondiale del donatore, l’Avis Cordenonese ha coinvolto tre birrerie del territorio (Snoopy Pub, Birreria Monaco e Bierengel) che proporranno domenica 13 giugno il “piatto Avis”: a chi lo ordinerà verrà offerta una bibita o una birra. I volontari saranno presenti per sensibilizzare al dono.

 Porcia. Per tutta la settimana, da lunedì 14, verranno illuminate di rosso Villa Correr Dolfin e la torre dell’orologio (si ringrazia per la collaborazione il vicesindaco Blarasin).

 Azzano Decimo. Illuminazione della Loggia del Municipio.

 Prata di Pordenone. Illuminazione di Villa Morosini, sede del municipio.

 Ronchis. Illuminazione della piazza in collaborazione con Afds.

 Pocenia. Illuminazione ingresso del municipio.

La solidarietà delle forze dell’ordine

In occasione della giornata mondiale del donatore di sangue, il 14 giugno il Dipartimento di medicina trasfusionale di Asfo (Azienda sanitaria del Friuli Occidentale di Pordenone) in collaborazione con la Prefettura di Pordenone promuove una raccolta straordinaria di sangue con una donazione collettiva da parte del personale delle forze dell’ordine, di sicurezza e del soccorso pubblico, per sensibilizzare all’importanza del dono del sangue.

La presidente Avis regionale Fvg, Lisa Pivetta

“La donazione del sangue rappresenta un gesto di solidarietà e altruismo verso il prossimo in modo anonimo e gratuito – afferma -. Come Avis, in occasione della Giornata Mondiale, abbiamo promosso sul territorio iniziative di sensibilizzazione al tema del dono. Stiamo vivendo tutti un difficile periodo di pandemia che, soprattutto nei mesi scorsi, ha messo a dura prova anche il mondo del volontariato. L’Avis Fvg, grazie ai donatori attenti e partecipi, ha potuto garantire un numero di donazioni, e conseguentemente di scorte di sangue, al pari del periodo di pre-pandemia, continuando nell’opera di aiuto nella distribuzione di sacche anche ad altre regioni”.