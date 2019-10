Giovane denunciato per guida sotto effetto di stupefacenti

FVG – Un giovane e stato denunciato per guida sotto l’effetto di stupefacenti. Ottenuto l’esito dell’esame tossicologico richiesto dai carabinieri del nucleo radiomobile di Spilimbergo, il giovane è risultato positivo ai cannabinoidi.

Il referto ottenuto dai carabinieri della Compagnia di Spilimbergo ha completato l’attività emersa dopo un controllo stradale effettuato da una “Gazzella” dell’arma nel tardo pomeriggio dello scorso 8 ottobre eseguito nell’abitato di Fanna.

Una pattuglia dei carabinieri, erano circa le 16,00, nell’eseguire un controllo stradale in via Boscarini di Fanna, aveva proceduto ad identificare due giovani a bardo di una Fiat Punto.

Il Brigadiere Capo equipaggio, dopo aver fermato l’auto e aver chiesto i documenti al giovane conducente, aveva però notato, traguardando in direzione del passeggero che questi avesse un “pacco” un po’ troppo rigonfio… e alquanto “anomalo”.

Senza tanti preamboli il Brigadiere, con assoluta schiettezza, subito aveva provveduto a chiedere contezza su quel particolare rigonfiamento, atteso che nei pochi istanti che avevano proceduto all’”ALT” del mezzo i due occupanti apparivano seduti in posizione regolare senza lasciar intravvedere mosse o “ dinamiche” in corso.

Col fatto che il giovane si è subito precipitato a negare ogni condotta “originale” , il brigadiere ha fermamente chiesto cosa nascondesse tra le gambe, e applicata la norma per stupefacenti che premette di ispezionare “sul posto” ha intimato di esibire cosa nascondesse sotto la zip dei jeans.

È così subito emerso un pacchettino contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, così per il giovane passeggero , tale Leonardo C. , nato a Pordenone , cl. 2001, residente a Maniago, celibe , studente, è scattata la denuncia (successiva pesatura accerterà di trattarsi di circa 7 grammi di sostanza).

In ragione dei fatti, i carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno così proceduto a ispezionare il veicolo dal quale è spuntato poi, da sotto il sedile del passeggero, un bilancino di precisione; quindi attuata una perquisizione domiciliare nelle abitazioni dei due giovani, presso la casa del conducente dell’auto, tale Lino C., nato a san vito al T. , cl. 2001, ma residente a Fanna , celibe , studente, i carabinieri hanno rinvenuto , all’interno dell’armadio della sua camera da letto , altri 15 grammi circa della stessa sostanza.

In relazione alle modalità di accertamento , e per gli indizi fino a quel momento raccolti, i carabinieri hanno provveduto a denunciare i due giovani per Detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio (Art. 73 c. 5 D.P.R. 309/90) in concorso tra loro (art. 110 CP).

Inoltre, i militari dell’Arma subito dopo avevano provveduto ad accompagnare il giovane autista presso l’ospedale per il prelevamento di campione di urine i cui accertamenti di laboratorio hanno confermato la positività ai cannabinoidi comportando la ulteriore denuncia penale del giovane per essersi messo alla guida sotto l’effetto di stupefacenti.