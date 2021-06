Giovedì 10 giugno si conclude il viaggio di Elio Brusamento

FVG – Si concluderà domani, giovedì 10 giugno, il viaggio di Elio Brusamento, 69 anni di Padova, pensionato, alpino ed atleta, partito il 25 aprile 2019 da Trieste per percorrere l’Italia a piedi e scoprire i borghi e i paesi meno noti, con solamente uno zaino in spalla: «per essere libero prima di partire ho venduto tutto quello che avevo». Il viaggio si concluderà il 10 giugno all’interno del Mega Intersport che l’ha affiancato durante il lungo viaggio.

Dopo 12 mila km e oltre 700 località visitate ricercando i paesi e i borghi di confine, piccoli e sconosciuti d’Italia, Elio, rientra nel suo Friuli. L’obiettivo del suo viaggio era sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia genetica come la sclerosi tuberosa in qualità di portavoce dell’Associazione Sclerosi Tuberosa.

La sclerosi tuberosa è una malattia genetica molto rara per la quale non esistono ancora delle cure, è quindi fondamentale sostenerne la ricerca per aiutare tutti coloro che ne sono stati colpiti.