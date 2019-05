Gli italiani e la tecnologia: quali sono i prodotti hi-tech più gettonati?

Che gli abitanti dello stivale abbiano una vera e propria passione per la tecnologia appare abbastanza chiaro. A dimostralo sono i dati relativi alla vendita dei prodotti e dei gadget hi-tech, che ogni anno sono sempre più spiazzanti. Tuttavia, la cosa che stupisce di più, è che non sono solo i giovanissimi ad aggiudicarsi questi beni di consumo, ma anche i più attempati, che dopo un primo momento di incertezza, dato dall’incapacità di adattarsi alla rivoluzione digitale in atto, hanno cominciato ad apprezzarne i vantaggi.

Ma quali sono i più amati? Ovviamente, al primo posto ci sono gli smartphone, soprattutto quelli di ultima generazione. Tuttavia, molto acquistate sono anche le stampanti, da utilizzare sia in ufficio che a casa. Si ritrovano, poi, anche gli auricolari wireless, le tastiere per computer fisso ed i dispositivi wearable, ovvero indossabili, come smartwatch e braccialetti hi-tech, con meno funzioni, ma comunque altamente performanti.

Consumatori italiani: sempre attenti al costo

Tuttavia, se è vero che gli Italiani amano possedere ed utilizzare i prodotti tecnologici, è altrettanto vero che non vogliono spendere una fortuna per accaparrarseli. Infatti, le soluzioni hi-tech, come si sa, sono spesso costose e non alla portata di tutti.

Per ovviare a questo problema, la maggior parte dei consumatori del Bel Paese si affida al web per gli acquisti e soprattutto ai grandi e-commerce, che, durante tutto l’anno, propongono sconti ed offerte davvero irresistibili e che permettono di risparmiare non poco denaro.

Buona parte degli utenti, però, per rendere la fase dell’acquisto, non solo più economica, ma anche più emozionante, sceglie una via alternativa, ovvero quella delle aste digitali. Di fatto, le più vantaggiose e sicure sono le aste on line di RedBid, che consentono di rilanciare ogni volta di un solo centesimo, arrivando, quindi, ad aggiudicarsi i vari articoli, in caso di vincita, ad un prezzo davvero basso.

Gli Italiani amano la tecnologia, ma solo pochi la comprendono

Di fatto, secondo quanto emerso dalla ricerca Tech Habits portata avanti da Samsung, più della metà degli Italiani si avvale di prodotti hi-tech. Tuttavia, la maggior parte dei consumatori dello stivale si dimostra ancora poco avvezza a comprendere veramente la tecnologia.

Infatti, l’88% ha dichiarato di aver finto almeno una volta di conoscere un termine legato alla tecnologia, in realtà sconosciuto.

Inoltre, circa il 36% della popolazione del Bel Paese ha affermato di possedere un dispositivo hi-tech troppo avanzato per le proprie capacità di utilizzo, mentre il 7% ha fatto sapere di sentirsi in ritardo sul progresso attuale. A conti fatti, quindi, i consumatori italiani si rendono conto dell’importanza della tecnologia, per tanto la apprezzano e la acquistano, ma i più non sanno come sfruttarla al meglio ed a proprio vantaggio.

Si tratta di un aspetto interessante, che probabilmente subirà profondi cambiamenti in futuro, anche perché le nuove generazioni sono improntate a tutto ciò che è digitale e di ultima generazione. Inoltre, bisogna ricordare che anche i più anziani stanno mostrando interesse per tutto ciò che è hi-tech, il che è davvero significativo.