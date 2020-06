Grave in Egitto, una connazionale necessita di cure

“GRAVE IN EGITTO” – L’Italiana Mara Gangini di Biella, da anni per lavoro in Egitto, causa una grave malattia, ora necessita delle cure che solo in Italia può ricevere.

La solidarietà può aiutarla. Mara e’ stata ricoverata a Hurghada per una grave infezione al sangue, ha problemi di acqua nei polmoni ed e’ molto gonfia con ridotta funzionalita’ renale. Necessita di biopsie, ma a Hurghada non sono attrezzati.

Inoltre gli ospedali sono a pagamento e i fondi sono esauriti. Dobbiamo rimpatriarla urgentemente con volo sanitario assistito che costa 32.400 euro.

E’ residente a Biella e non parla le lingue, necessitiamo di assistenza italiana. Non riusciamo ad ottenere risposte ne dalla Farnesina ne dal Ministero degli affari Esteri

Questo, il link:

https://www.gofundme.com/f/rimpatrio-mara-gangini-gravamente-malata?utm_source=whatsapp&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cf+share-flow-1