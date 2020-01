Gravissimo incidente stradale, morta una 26enne

UDINE – Tragedia sulle strade del Friuli. Una ragazza di 26 anni , Chiara Dorotea , ha perso la vita questa mattina, 28 gennaio, a causa di un incidente verificatosi poco dopo le 8 in via Manzano, ad Azzano di Premariacco, in provincia di Udine.

La giovane ha improvvisamente perso il controllo dell’auto che è uscita di strada ed è finita sotto un ponticello in cemento, rimanendo incastrata.

A nulla è valso l’immediato arrivo sul posto dei soccorsi: l’elicottero sanitario, decollato dalla elibase di Campoformido e un’ambulanza, oltre ai Vigili del Fuoco.

Purtroppo per la 26enne Chiara Dorotea, originaria di Tolmezzo non c’è stato nulla da fare.