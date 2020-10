Ha vinto più Liga il Barcellona o il Real Madrid?

Il campionato spagnolo è ricominciato da qualche settimana e per il momento ha già riconfermato la supremazia del Real Madrid campione in carica.

Da quando non c’è più Cristiano Ronaldo le “merengues” non hanno più vinto in Europa, ma compongono comunque una squadra di tutto rispetto. Fu proprio dopo l’ultima Champions, conquistata ai danni del Liverpool, che i tifosi dovettero subire una grande delusione con il trasferimento di Cristiano Ronaldo alla Juventus.

Sostituire a dovere il portoghese non era impresa facile, ma il club non ha smesso certo di fare acquisti faraonici come nel caso di Eden Hazard, prelevato dal Chelsea per 100 milioni di Euro.

La stagione 2018/2019 era iniziata dunque con la conquista della Supercoppa europea. Dopo la prima sosta per le Nazionali, però, la panchina di Lopetegui saltò e la guida tecnica fu affidata a Santiago Solari.

Con le vittorie contro i Kashima Antlers e l’Al-Ain il Real Madrid sollevò per la quarta volta nella propria storia la Coppa del mondo per club. In Coppa del Re, invece, il cammino fu interrotto in semifinale nel Clásico contro il Barcellona, che dopo l’1-1 del Camp Nou vinse 3-0 al Bernabéu.

In Champions il sorprendente Ajax ebbe la meglio negli ottavi di finale. L’11 marzo 2019, a distanza di nove mesi, Zidane fu richiamato come tecnico in sostituzione di Solari, ma il campionato si concluse solo con un terzo posto.

L’anno scorso il Real Madrid ha lottato per il titolo nazionale superando gli eterni rivali del Barcellona. In Coppa del Re, invece, l’eliminazione è arrivata per mano della Real Sociedad.

In Champions gli ottavi di finale sono stati raggiunti grazie al secondo posto nel girone condiviso con Paris Saint-Germain, Bruges e Galatasaray. Un altro trionfo recente riguarda però la Supercoppa di Spagna, rinnovata con una formula che prevede da un po’ di tempo a questa parte anche le semifinali.

Il Real Madrid si è aggiudicato il trofeo battendo prima il Valencia e poi l’Atletico Madrid. Almeno in patria, dunque, il club di Florentino Perez non ha tradito le sue tradizioni.

Anche il Barcellona, comunque, è riuscito a dire la sua sia sulla scena nazionale sia in Europa, pur essendosi conclusa da tempo l’era di Guardiola e del “tiki-taka”. Dal 2013 ad oggi sono entrati in bacheca 5 campionati, 4 Coppe del Re consecutive e 3 Supercoppe di Spagna. Nel 2015, invece, sono arrivate la Champions League, la Supercoppa UEFA e la Coppa del mondo per club. Rispetti al Real, però, i catalani hanno oggettivamente raccolto qualcosa in meno.

Negli ultimi anni così come in tutta la loro storia. Sono infatti 34 i titoli nazionali delle “merengues”, mentre i blaugrana sono fermi a 26. Solo nelle competizioni minori il Barça è riuscito ad imporsi un po’ più spesso.

Quella tra Real Madrid e Barcellona è una delle rivalità storiche del calcio. Non si tratta semplicemente di una contrapposizione sportiva, ma di un sentimento che abbraccia anche lo scenario politico per via dell’anima indipendentista della Catalogna. La Liga è intrisa di storia e curiosità sul Clasico e anche il prossimo scontro diretto fra le due squadre promette spettacolo.

Il duello tra Messi e Ronaldo non può essere più riproposto nel campionato spagnolo, ma l’attenzione verso questo match raggiunge comunque livelli globali ogni anno. Il Barcellona è nel vivo di una rivoluzione storica: stavolta battere il Real avrebbe un significato in più.