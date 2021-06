Il 5G cambierà qualcosa fuori dalle città?

Molto spesso sentiamo parlare di 5G, senza poi approfondire su che cosa significa il 5G per noi, Soprattutto, su che cosa significhi il 5G non solo per chi abita in grandi aree metropolitane, ma su chi vive in zone meno abitate. Sarà un successo? Noi pensiamo di sì.

Come funziona il 5G

Più che una singola tecnologia innovativa, il 5G comprende una serie di protocolli diversi per gestire il trasferimento di dati attraverso la rete. Quindi, semplificando all’estremo, non cambia molto – salvo il fatto che, rispetto al 4G, tutto questo avviene su una frequenza di trasmissione più alta.

Tecnicamente, questo comporta due effetti principali: il trasferimento è più veloce, ma la dimensione delle celle attraverso cui questo avviene è più piccola – e la potenza di trasmissione impiegata è minore.

Gli effetti pratici del 5G: più potenza e interattività

Li possiamo riassumere in una frase: più antenne, ma meno campi magnetici. Con lo sviluppo del 5G, le nostre reti saranno in grado di trasmettere molti più dati, grazie al cosiddetto “internet of things” – ovvero, tutti gli apparecchi comunicheranno attraverso la rete che usiamo oggi per la telefonia e i dati mobili.

Questo significherà che attraverso i nostri cellulari, saremo in grado di raggiungere un grando di realismo sulle applicazioni davvero incredibile. Pensiamo per esempio ai migliori siti di casinò: la trasmissione dei dati sarà così fluida che si potrà giocare ai diversi giochi in diretta streaming, senza lag or perdite di qualità – magari mentre stiamo scaricando un film in HD nello stesso momento. Un sogno? No: una realtà molto vicina!

Ma qual è il prezzo da pagare per questa innovazione?

Ovviamente, non ci sono solo lati positivi nello sviluppo del 5G. Per esempio, tutte le reti dovranno essere riviste per introdurre i nuovi ripetitori, e le celle ridotte di dimensione e aumentate di numero.

Ma questo intervento, molto oneroso, non ci riguarda direttamente: è un impegno che si dovranno assumere i gestori. Soprattutto, la cosa interessante sarà che la rete 5G è basata su una struttura in fibra ottica che non è basata su emissioni elettromagnetiche. In sintesi, la rete fissa è il vero segreto dell’efficacia del 5G.

Quello che invece ci compete sarà cambiare il nostro cellulare con un device compatibile 5G. Un’indagine di Ting ci dice che il 55% dei consumatori mediamente cambia il cellulare ogni tre/cinque anni: in questo caso sarà consigliabile programmare il cambio un po’ prima per usufruire dei vantaggi offerti dalla nuova tecnologia.

Cosa significa in pratica il 5G per le zone meno popolate?

Significa che, una volta posata l’infrastruttura in fibra ottica, ogni singola cella 4G presente verrà suddivisa in celle più piccole, che quindi avranno bisogno di un maggior numero di antenne con potenze inferiori. Lo stesso riguarderà l’installazione delle nuove antenne: meno potenza e più velocità.

Pensiamo agli effetti pratici: grazie al 5G sarà finalmente possibile vivere in un paese, con tutta la sua tranquillità e comodità, e sfruttare pienamente le possibilità dello smart working, senza doversi recare in un ufficio, il tutto grazie al proprio computer di casa. In piena sicurezza.

Riguardo a quest’ultima, e alle polemiche che l’installazione della rete 5G sta innescando presso alcune frange della popolazione, ricordiamo che l’Italia, dal 1998, ha erogato una serie di linee guida di tutela ambientale relativa alle telecomunicazioni, poi convertite in legge, che è mediamente dieci volte più restrittiva dei limiti suggeriti dall’Unione Europea.

Inoltre, viene svolta una capillare azione di monitoraggio dei limiti di emissioni da parte delle agenzie regionali che fanno parte dell’ARPA.

In buona sostanza: non solo il 5G è sicuro, ma renderà la nostra vita – e la nostra comunicazione – sempre più agevole e trasparente.

In sintesi

• Come funziona il 5G

• Gli effetti pratici del 5G: più potenza e interattività

• Ma qual è il prezzo da pagare per questa innovazione?

• Cosa significa in pratica il 5G per le zone meno popolate?