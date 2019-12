Il DiVin Cocchiere, ultime adesioni a evento Contado

FARRA D’ISONZO – Mancano pochi giorni e si accettano ancora le ultime prenotazioni per partecipare a questo entusiasmante evento organizzato da Contado di Farra d’Isonzo, che raggruppa 7 prestigiose aziende vinicole della zona: Bressan Mastri Vinai, Borgo Conventi, Colmello di Grotta, La Bellanotte, Jerman, Tenuta Villanova e Villa Parens.

Domenica 15 Dicembre dalle ore 10.00 alle ore 13.00 un gruppo limitato di ospiti sarà condotto in uno spettacolare tour in carrozza tra le vigne di Farra d’Isonzo e potrà visitare alcune delle cantine del Contado degustando i loro eccellenti vini ed alcuni finger food.

Dalle ore 13.00 alle ore 16.30 le porte dell’azienda Borgo Conventi saranno aperte al pubblico per il grande evento degustazione delle sette sorelle che presenteranno il Contado di Farra d’Isonzo. Al loro fianco rinomati chef locali faranno uno show cooking preparando per gli ospiti alcuni piatti della tradizione in abbinamento.

Durante tutto l’evento sarà presente un Christmas point dove poter acquistare confezioni natalizie con prodotti d’eccellenza del territorio (panettoni, cioccolatini e dolciumi, olio, aceto, zafferano, pasta, sughi, formaggi, miele) e naturalmente i vini del Contado.

Intrattenimento musicale con il sax di Luca Capizzi.

Info e prenotazioni:

Milena Colucci cell. 347 0678042

mail: milena.colucci@inwind.it

web: www.farrawinefestival.eu