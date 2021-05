Il Friuli Venezia Giulia in zona bianca dal 31 maggio

FVG – Da lunedì 31 maggio Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise passano in zona bianca. Poi, dal 7 giugno seguiranno Abruzzo, Veneto e Liguria. Infine, se i dati dell’incidenza continueranno ad essere buoni, ovvero costantemente sotto quota 50 casi ogni 100 mila abitanti, dal 14 giugno sarà la volta di Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento.

Con la zona bianca riapriranno le piscine interne, si tornerà a festeggiare i matrimoni. Resteranno in vigore gli obblighi di indossare la mascherina, di mantenere il distanziamento sociale e di arieggiare e sanificare i locali chiusi.

Ma Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna stanno lavorando anche a un protocollo che dall’ingresso in zona bianca potrebbe consentire la riapertura delle discoteche, solo per i servizi di bar e ristorante, senza il ballo in pista.