Il Palmanova Village per San Valentino. Allestimento speciale e cioccolatini

AIELLO – Tutto pronto per la festa degli innamorati. Il Palmanova Village ha creato uno speciale allestimento pensato per chi trascorrerà qualche ora di shopping in cerca dei regali di San Valentino.

Nella piazza principale un cuore luminoso gigante farà da scenografia fino al 16 febbraio per scattare un selfie o una foto ricordo.

E poi cioccolatini, ovviamente a forma di cuore, in omaggio per tutti e speciali Gift card per chi sceglie di regalare al proprio innamorato lo shopping nei negozi del Palmanova Village.

Sono cinque invece le gift card messe in palio per il contest “Torneremo a baciarci”, lanciato sul nuovo canale Spotify Land of Fashion.

Partecipare è semplice: basta accedere al canale Spotify, cliccare sulla playlist dedicata a San Valentino e scegliere la preferita tra le canzoni d’amore selezionate da La Vale, voce di Radio Deejay.

Il brano va poi condiviso sul proprio profilo Facebook o Instagram utilizzando gli hashtag #torneremoabaciarci #LandofFashion e #PalmanovaVillage.

Tra tutti i partecipanti verranno estratti cinque vincitori che si aggiudicheranno una Gift card dal valore di 100 euro. Il concorso termina il 14 febbraio.