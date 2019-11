Il teatro Verdi rende omaggio a Pasolini con 4 spettacoli

PORDENONE – Il teatro Verdi di Pordenone ha reso omaggio a Pier Paolo Pasolini, martedì 5 novembre, alle 20.30, portando in scena: “Questo è il tempo in cui attendo la grazia”, progetto originale e in esclusiva, commissionato dal Verdi nell’ambito della sezione “Tra letteratura e teatro”.

L’iniziativa è stata realizzata con Fondazione Pordenonelegge e firmata dalla consulente artistica “prosa” Natalia Di Iorio che si avvalsa della media partnership di Radio Rai3 e con la collaborazione di Fondazione Friuli.

La rassegna si compone di quattro spettacoli che vanno dalla rilettura di romanzi cult all’esplorazione della musicalità della poesia.