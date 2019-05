Imoco Volley, sabato 18 Superfinal europea a Berlino

CONEGLIANO (TV) – Dopo un lungo viaggio Conegliano-Berlino che ha costretto l’Imoco Volley (causa ritardi dei voli aerei) a saltare il primo allenamento alla Max Schmeling Halle, ieri, 17 maggio, le Pantere hanno “assaggiato” il campo di gara che oggi alle ore 16.00 sarà teatro della “SuperFinal” per il titolo di Campione d’Europa con l’Igor Novara (diretta televisiva in streaming su DAZN, diretta radio su Radio Conegliano, aggiornamenti e interviste sulla pagina Facebook di Imoco Volley).

Squadra al completo per coach Santarelli, che punta con le sue ragazze al titolo solo sfiorato nelle ultime due edizioni, ma di là della rete ci sarà una Novara agguerrita che cercherà di bissare il successo in gara secca ottenuto in Coppa Italia contro le Pantere, dopo aver ceduto le armi invece nella recente Finale Scudetto che ha regalato il terzo titolo italiano alla squadra gialloblù.

Dopo l’allenamento sul campo di gara (questa mattina prevista l’ultima rifinitura prima del match delle 16.00), pranzo e a seguire il “Media Meeting” che vedrà coinvolto coach Santarelli, la capitana Joanna Wolosz e la statunitense Karsta Lowe che risponderà in diretta via social alle domande dei tifosi.

A seguire attività social per Hill, De Kruijf e Wolosz che si potranno seguire sulle pagine Instagram, Twitter e Facebook dedicate alla SuperFinal femminile e maschile (Lube-Kazan in programma sempre sabato 18 alle 19.00).

Dichiarazioni Robin De Kruijf, centrale olandese dell’Imoco Volley: “Siamo molto molto cariche per questa finale, è un onore per noi giocare la prima Superfinal della storia e siamo arrivate a Berlino con un entusiasmo pazzesco. Sarà bellissimo giocare di fronte a un palasport strapieno qui a Berlino, con tifosi da tutta Europa anche dall’Olanda, ma soprattutto tanti italiani e tantissimi tifosi gialloblù a sostenerci e tifare come è successo tutto l’anno per noi. La squadra sta bene, l’atmosfera è ottima e dopo la finale play off ci siamo ricaricate bene per questo ultimo grande appuntamento. Sappiamo la forza di Novara e tutte le difficoltà della partita che giocheremo domani, sappiamo che sarà un match durissimo e che le nostre avversarie vorranno prendersi la rivincita, noi ci metteremo tutto il nostro “cuore” e il nostro impegno per chiudere alla grande questa fantastica stagione.”

OGGI ALLE 14.15 IN DIRETTA SULLA PAGINA FACEBOOK DI IMOCO VOLLEY LE INTERVISTE PRE-GARA DAL PARK INN HOTEL IN ALEXANDER PLATZ