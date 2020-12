Infrastrutture: Polesello (Lega), Giunta Fedriga sblocca realizzazione ponte Meduna

FVG – “Dopo anni di rinvii e di continui avvicendamenti fra le amministrazioni regionali, grazie al presidente Massimiliano Fedriga e alla sua Giunta, finalmente si realizzerà il ponte sul Meduna. Ovvero un’opera strategica per il territorio della provincia di Pordenone e in generale per il Friuli Venezia Giulia”.

Lo dichiara il consigliere regionale Simone Polesello (Lega) che, a proposito del piano di opere annunciato dal presidente Massimiliano Fedriga, aggiunge: “Un piano triennale di investimenti di oltre 350 milioni per tutto il Friuli Venezia Giulia, di cui 23 milioni andranno al Comune di Pordenone per la realizzazione del nuovo ponte sul Meduna sulla S.S. 13 “Pontebbana” in corrispondenza dell’ingresso est a Pordenone. In particolare, nel 2021 verrà stanziato 1 milione di euro, a cui se ne aggiungeranno ulteriori 10 nel 2020 e altri 12 per l’anno 2023”.

“Una serie di ulteriori interventi sono previsti anche per altri Comuni, a cui saranno messi a disposizione direttamente i fondi per poter velocizzare la realizzazione di opere ritenute fondamentali. Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente e alla Giunta per la scelta di destinare importanti risorse per la realizzazione di opere strategiche per lo sviluppo della nostra regione, a conferma del grandissimo lavoro che questa amministrazione regionale di centrodestra porta avanti nell’interesse dei cittadini” conclude la nota del consigliere regionale Simone Polesello.