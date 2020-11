L’acchiappasogni, uno di simboli più noti. Storia e significato

A chiunque sarà capitato di vederlo almeno una volta nella vita e magari di domandarsi il significato di quell’oggetto così tanto presente nell’immaginario collettivo, dai film ai romanzi passando per la vita reale. L’acchiappasogni, anche noto come scacciasogni, è un oggetto che viene comunemente, per convenzione, associato agli indiani nativi d’America, ed in particolare alle tribù Cheyenne e Lakota.

All’interno di quelle tribù venivano usati per andare a catturare i cattivi sogni, ad intrappolare gli incubi così da consentire un sonno tranquillo nel corso della notte. Una credenza che si è tramandando nel corso dei secoli e che da quelle tribù si è poi allargata a tutto il mondo occidentale, al punto che anche oggi lo scacciasogni è uno strumento molto venduto e presente in tantissime abitazioni.

Spesso capita di vederlo finanche tatuato sulla pelle, in bella vista, tatuaggio scelto da chi ha una passione per la cultura degli indiani d’America, della quale lo scacciasogni è diventato un simbolo.

Lo scacciasogni come simbolo

Tutti lo hanno visto almeno una volta, in molti magari ne hanno anche posseduto uno, appeso sopra il letto o all’entrata di casa, senza sapere poi nella realtà il significato di quell’oggetto. Che ha assunto anche una funzione iconografica, prettamente estetica per fare arredamento.

Dagli indiani d’America come detto, lo scacciasogni si è poi diffusi a tutte le altre culture che lo hanno spesso trattato alla stregua di un oggetto magico. Analizzandolo effettivamente le motivazioni non mancano: è formato da un cerchio, che sta ad indicare l’universo della vita, all’interno del quale sono poste perline ed altre decorazioni a circondare una tela; il cui scopo è proprio quello di bloccare i cattivi sogni in entrata e fare in modo che essi vengano disciolti all’alba.

Il suo significato

Viceversa i sogni positivi sono poi liberi di fluttuare liberamente attraverso le piume, presenti in tutti gli scacciasogni, che stanno a rappresentare il volo degli uccelli, l’aria, quindi in una parola sola la leggerezza. Un oggetto divenuto nel corso degli anni estremamente noto, che nasce con un significato preciso a livello storico e cui oggi ciascuno attribuisce un proprio valore, fosse anche soltanto di matrice estetica.

Certo è che gli acchiappasogni continuano (e proseguiranno a farlo) ad essere presenti nelle nostre case, sopra i letti, all’ingresso di casa per annunciare un ospite con il loro rumore, sensibili come sono al minimo spostamento di aria.