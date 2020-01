Last World Tour, Le Orme a Conegliano il 22 febbraio

CONEGLIANO – A febbraio 2020 partirà “ THE LAST WORLD TOUR”. L’ultimo Official Tour Live de Le Orme dopo 55 anni di carriera.

Sono già in calendario concerti in Veneto, Lombardia, Toscana, Lazio, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Basilicata,Trentino Alto Adige, Messico e la crociera che partirà da Miami assieme ai grandi Artisti della scena prog mondiale ( Yes, Marillion, Steve Hackett, Gong e tanti altri).

In ogni concerto del Tour, ci saranno degli ospiti italiani ed internazionali che accompagneranno Le Orme sul palco; un particolare omaggio sarà riservato ai numerosissimi ed affezionati Amici che hanno seguito il gruppo in questi “ultimi 55 anni”: durante il concerto sarà possibile salire sul palco ed eseguire assieme a Le Orme, uno o due pezzi del repertorio storico della band veneziana ( come cantante o bassista o chitarrista o pianista).

Il concerto di quest’ultimo Tour sarà formato da brani tratti dai 4 albums storici della band, ovvero: “ Collage, Uomo di Pezza, Felona e Sorona e Contrappunti”.

La formazione della band sarà composta da:

Michi Dei Rossi-batteria (dal 1966 con Le Orme)

Michele Bon-tastiere, sinth, hammond and guitar simulator) ( dal 1989)

Alessio Trapella –basso, chitarra acustica , pedal bass e voce solista ( dal 2017)

Federico Gava – piano e tastiere ( dal 2010 al 2013 e attualmente)

Sono previsti circa 15 concerti da febbraio ad aprile; le prime conferme:

22 FEBBRAIO AUDITORIUM TONIOLO – CONEGLIANO (TV)

28 FEBBRAIO TEATRO GAVEZZENI – SERIATE (BG)

29 FEBBRAIO TEATRO VERDI – CASTEL SAN GIOVANNI (PC)

01 MARZO AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA (ROMA)

03 MARZO TUSCANY HALL FIRENZE

04 MARZO ECOTEATRO MILANO

11 MARZO TEATRO SANTA CECILIA – PALERMO

12 MARZO TEATRO TRIFILETTI – MILAZZO

13 MARZO TEATRO CILEA – REGGIO CALABRIA

14 MARZO TEATRO DON BOSCO – POTENZA

23 MARZO PARTENZA PER IL MESSICO E A SEGUIRE LA CROCIERA “ CRUISE OF THE EDGE” CON YES, MARILLION, HACKETT,ECC ECC

09 APRILE TEATRO COMUNALE DI PERGINE (TN)

17 APRILE TEATRO PUCCINI TORRE DEL LAGO (LU)

18 APRILE TEATRO SOCJALE PIANGIPANE (RA)