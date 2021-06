“Latte, alimento salutare per produzioni di qualità”, convegno lunedì 7 giugno

FVG – “Latte nelle Scuole” accompagna gli alunni delle scuole primarie aderenti al Programma europeo in un percorso di educazione alimentare, che mira a promuovere tra i bambini i benefici di un’alimentazione corretta, incoraggiandoli ad incrementare i consumi di latte nell’alimentazione quotidiana, conservandone poi l’abitudine per tutta la vita. Sono questi, in sintesi, gli obiettivi del Programma finanziato dall’Unione Europea “Latte nelle Scuole”, realizzato annualmente dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, in collaborazione con Unioncamere, alcune Camere di commercio italiane e il Crea- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, le cui azioni di sensibilizzazione sono in corso in queste settimane in Friuli Venezia Giulia.

Nell’ambito delle azioni previste, lunedì 7 giugno dalle ore 10 alle ore 11.30 si svolgerà un interessante approfondimento dal titolo “Latte, alimento salutare per produzioni di qualità” con vari esperti, moderato dal direttore de Il Piccolo e del Messaggero Veneto, Omar Monestier, a cui interverrà il ministro ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Stefano Patuanelli.

La diretta sulla pagina Facebook “Venezia Giulia Economica”, sul canale YouTube “Venezia Giulia Economica” (https://youtu.be/1ZPjrf-pO0A) oppure su www.eventolattenellescuolefvg.it, il sito dedicato dove sono disponibili il programma dell’incontro e tutti i dettagli del progetto.

Lunedì 7 giugno 2020, ore 10-11.30

Roberta Situlin, specialista in Scienza dell’Alimentazione, Università degli Studi di Trieste Michela Fabbro, chef, presidente Associazione “Gorizia a Tavola”, referente Presidio Slow Food Gorizia Linda Del Ben, amministratrice azienda Del Ben Formaggi, maestra assaggiatrice Organizzazione nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf) Roberto Zottar, membro “Centro Studi Nazionale Franco Marenghi” – Delegato dell’Accademia Italiana della Cucina Interventi delle autorità Antonio Paoletti, presidente della Camera di commercio Venezia Giulia Stefano Zannier, assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Patuanelli, ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali

L’appuntamento è a porte chiuse, si svolgerà nel rispetto nelle norme in vigore in questo periodo e per le testate interessate a seguire è sufficiente inviare a mezzo email ad andrea.bulgarelli@vg.camcom.it il nome delle persone che saranno delegate.